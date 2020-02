Help Will Come Tomorrow lance officiellement son Kickstarter

Quelques mois après nous avoir montré un peu de gameplay, le jeu de survie situé en Sibérie qu’est Help Will Come Tomorrow, semble demander aux joueurs une certaine ressource financière. Pour ce faire, le studio Arclight Creations vient de lancer un Kickstarter, et surtout un nouveau trailer.

Un Kickstarter pour accélérer le développement de Help Will Come Tomorrow

Effectivement, c’est seulement il y a quelques jours que le titre édité par Klabater a lancé officiellement sa page Kickstarter. Déjà aperçu lors de notre passage à la gamescom 2019 et décris comme un projet ambitieux, le titre nous plongera en Sibérie en 1917, après le déraillement d’un train où ou une poignée de passagers survivent.

C’est à ce moment là que le but de Help Will Come Tomorrow sera de survivre au grand froid en construisant un camp solide via du crafting, en gérant les relations avec les personnages, mais également leur santé et besoins. De l’exploration sera aussi au programme pour faire progresser l’histoire, et vos choix auront évidemment des conséquences.

En bref, le jeu est prometteur comme ambitieux sur le papier, et les développeurs expliquent d’ailleurs que ce Kickstarter servira notamment à ajouter des musiques pour le soft. En sus, ces fonds récoltés permettront également une sortie multiplaforme possible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. D’ailleurs, on y apprend selon le communiqué de presse que la sortie est fixée pour le 21 avril prochain.

Une campagne qui peut vite dépasser son objectif

Il n’y a plus qu’à espérer que la date de sortie ne bouge pas, et que le soft réussisse sa campagne kickstarter, qui en est à l’heure actuelle à plus de 4052 $ récoltés sur les 12.000 demandés. Soit la moitié du chemin qui est déjà faite en somme, pour le plus grand plaisir des différents backers du titre de Arclight Creations.

Pour terminer, notez qu’une démo est d’ailleurs jouable, ainsi qu’un trailer dans cet article si vous voulez vous faire une idée du jeu avant de lâcher vos précieuses piécettes sur ce Kickstarter fraîchement lancé. On rappelle à nouveau que Help Will Come Tomorrow devrait être disponible le 21 avril prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch si tout se passe bien.