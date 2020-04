Help Will Come Tomorrow

Help Will Come Tomorrow est un jeu de survie. Le titre nous permet d'incarner une poignée de survivants d'un train ayant déraillé en Sibérie, et se déroule en 1917. Le but sera de survivre au grand froid russe jusqu'à l'arrivée des secours. Il faudra y gérer son camp via un système de crafting, un peu d'exploration, et tout en gérant leur état comme leur relation entre ces derniers, dont vos choix auront de lourdes conséquences.