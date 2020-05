Test Help Will Come Tomorrow – Petite visite de la Sibérie

Aujourd’hui, nous allons nous perdre dans une Sibérie hostile suite à une attaque de train. Oui, ce train était le vôtre et Help Will Come Tomorrow vous plonge dans un jeu de survie/stratégie à la suite de cette attaque qui a coûté la vie à tant d’usagers de ce pauvre train qui passait simplement par là.

Pour faire simple, Help Will Come Tomorrow fait partie de ce genre dont sont issus Dead in Bermuda et son jeune frère Dead in Vinland. Développé par Arclight Creations, le titre essaie d’apporter nombre de nouvelles idées et mécaniques afin de se différencier de ses prédécesseurs. Malgré tout, vous verrez très vite que le sentiment général est le même qu’à la sortie des titres cités ci-dessus.

Proposant un challenge équilibré, cette sortie de fin avril 2020 se présente avec pas mal de bonnes idées. Cependant, peut-on dire que ces idées sont bien exploitées ? Allons voir tout cela ensemble.

Condition du test : Nous avons testé Help Will Come Tomorrow sur PlayStation 4 Pro. Nous avons effectué deux parties afin de voir toutes les possibilités offertes par le titre.

C’est moi ou il fait froid ici ?

Le jeu commence très simplement, alors que vos personnages sont tous à bord d’un train qui traverse la Sibérie. Ce dernier est détourné et finit par dérailler, vos personnages sont alors livrés à eux-même au milieu d’un territoire enneigé et hostile. La civilisation est bien trop loin pour espérer pouvoir la rejoindre rapidement ou recevoir de l’aide dans un laps de temps court. La température est basse et les bandits ayant détourné le train sont à la recherche des survivants. Bref, le décor est planté et vous savez déjà qu’il va falloir redoubler d’efforts pour survivre !

Alors que vous parvenez à vous enfuir, vous entendez les bandits tirer dans la foule qui fuit, vos camarades se faisant tuer en quelques minutes. Votre partie commence alors avec quatre personnages se cachant non loin de la zone où a eu lieu la détournement de la machine d’acier. Le bilan est dramatique, vous n’avez qu’un simple feu pour vous tenir chaud, il vous faut alors construire plusieurs structures afin de parvenir à survivre. Et le temps presse, car la faim, la soif, le froid et les blessures pourraient rapidement avoir raison de vous.

Ainsi, une zone de repos vous permettra de garder la forme et d’avoir un peu plus chaud. Une palissade vous permettra de vous protéger des dangers et pourquoi pas placer quelques pièges pour de la nourriture. Une zone de quarantaine permettra de promulguer des soins, tandis qu’un établi vous permettra de produire de nouveaux outils pour survivre. En bref, il y a de nombreuses choses à faire pour espérer survivre jusqu’à l’arrivée des secours.

A noter, cependant, que chaque structure permet aussi d’effectuer une série d’autres activités. Ainsi, vous pourrez filtrer de l’eau au feu de camp, fraterniser avec vos compagnons de survie, etc.. Ces derniers ont, par ailleurs, un arbre de développement qui permet d’obtenir divers bonus et malus qui seront bien utiles au cours de l’aventure. Il est donc important de donner une certaine attention à chacun d’entre eux car ils ont tous leur utilité, même s’il faut attendre longtemps pour que certains deviennent autre chose que des boulets…

Évidemment, rester assis autour du feu ne suffira pas pour survivre. Votre groupe devra partir en exploration afin de trouver des matériaux, de la nourriture et pourquoi pas chasser une biche ou l’autre. Mais ces expéditions ne sont pas sans risque. Si la majorité de vos ressources proviendra de cette activité, Help Will Come Tomorrow vous met aussi la pression en augmentant le taux de risque à chaque action. Vous pouvez, dès lors, vous perdre et revenir blesser, attaquer par une bête ou les bandits, ou simplement manger un aliment non comestible. Vous n’êtes pas sorti de l’auberge comme on dit.

A la tête d’une équipe éclectique

Un autre aspect plutôt cool est que, à la manière de This War of Mine, votre groupe de départ est généré de façon aléatoire. Ainsi, chaque nouvelle partie est un peu unique, avec des personnages ayant chacun leur caractère, leurs traits et bonus et malus bien personnels. D’ailleurs, leur personnalité et leurs idéaux vont déterminer la façon dont ils vont évoluer en contact avec les autres personnages, élément important qui va influer sur le moral et l’efficacité de chaque duo.

Après, ne vous attendez pas non plus à des merveilles du côté de l’évolution des relations. Help Will Come Tomorrow ne va pas vous permettre de faire d’un aristocrate et d’un révolutionnaire les meilleurs amis du monde. Dès lors, il faudra bien faire attention à comment chacun évolue, car un moral trop bas pourrait bien mener à la perte de l’un d’entre eux ou à de gros conflits entre les différents personnages, ce qui pourrait s’avérer destructeur pour votre cohésion générale.

On pourra, cependant, faire la moue lorsque, dans les dialogues, on fait plutôt face à des monologues suivis d’une simple réponse en une ligne d’un autre personnage. L’avantage reste quand même que vous choisissez vous-même la réponse des autres personnages via un choix multiple. Cela permet de modeler un peu plus les relations entre ces derniers à votre goût. Rien de bien vertigineux non plus, mais ça reste malgré tout intéressant de pouvoir impacter les relations des différents protagonistes.

Enfin, notons aussi qu’au-delà des personnages, les structures aussi peuvent évoluer. Non seulement ces dernières ont un niveau de qualité en fonction de qui les a construites et avec quels moyens, mais elles possèdent aussi un arbre de progression qui permet d’effectuer de nouvelles actions ou de produire de nouveaux effets. Pensons par exemple à la zone de repos qui, une fois améliorée, pourra recevoir plusieurs occupants.