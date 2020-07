Hellpoint : L’action RPG sortira le 30 juillet et présente sa coop

On l’attendant pour ce début d’année mais il a eu quelques mésaventures. Après un premier report et l’arrivée d’un prologue qui n’a pas convaincu les joueurs, les développeurs ont préféré prendre leur temps pour peaufiner leur bébé. Mais ça y est, l’action RPG Hellpoint tient enfin sa date de sortie définitive.

Un trailer pour la coopération

L’équipe de Cradle Games nous donne ainsi rendez-vous le 30 juillet, date à laquelle Hellpoint sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le studio en a aussi profité pour dévoiler quelques nouvelles images, une nouvelle illustration principale et une bande-annonce centrée sur la coopération.

Effectivement, dans Helloint, il sera possible de faire l’aventure à deux. Les joueurs pourront se lancer en coop dans cet action RPG science fiction et tenter de venir à bout des différents ennemis. On sera plongé en plein dans une station spatiale appelée Irid Novo et avec son côté Souls-like, les mécaniques s’annoncent exigeantes. Plus qu’un petit mois avant de mettre les mains dessus.