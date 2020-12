Halo Infinite repousse sa sortie à l’automne 2021

Mauvaise nouvelle pour les fans du Master Chief, Halo Infinite est de nouveau reporté et arrivera donc un an plus tard que prévu, pour sortir en automne 2021. Le jeu en dévoilera plus l’année prochaine (donc comme prévu, on ne le verra pas lors des Game Awards). Notamment avec des phases d’essais pour les Halo Insiders. Mais on a au moins droit à quelques images du multi.

De gros efforts sur le visuel

C’est Joseph Staten, directeur créatif de Halo Infinite depuis quelques mois, qui a fait cette annonce dans un message sur le site officiel. Cela permet notamment à l’équipe de pouvoir prendre un peu de repos en cette fin d’année pour repartir de plus belle en janvier. Plusieurs employés de 343 Industries se passent la parole pendant l’article pour donner des précisions sur les changements apportés depuis juillet.

Ils reconnaissent qu’eux-mêmes n’étaient pas convaincus des graphismes de cette démo. Ils affirment ainsi s’être concentré sur le gameplay ainsi que sur la résolution et le framerate. Le moteur n’était pas tout à fait au point et la faible optimisation ont fait qu’ils n’ont pas pu se permettre un niveau de détails satisfaisant à l’époque.

Bien entendu, ils disent faire actuellement tout leur possible pour que Halo Infinite soit le plus beau jeu de la série et un vrai retour aux sources du style graphique des premiers épisodes qu’ils disent avoir oublié dans Halo 5 selon les retours des joueurs. En plus d’améliorer le moteur, ils sont en train de revoir de nombreux points tels que les lumières, les couleurs, les effets et les textures.

Ils évoquent également le désormais légendaire Craig, la Brute dont le visage a généré tant de memes. L’équipe se disait qu’elle pouvait laisser ce personnage sans la moindre expression puisqu’on ne le verrait pas assez longtemps pour remarquer le problème. Souci, on peut bien évidemment mettre en pause une vidéo et faire de l’image par image. Ils s’en amusent et promettent que Craig aura un relooking et qu’il ne sera pas le seul.

Un multi free-to-play, pas pay-to-win

Si la démo de juillet montrait la campagne et donc le monde ouvert, ce message sert aussi à aborder le multijoueur comme vous avez pu le voir sur les images précédentes et l’une de ses cartes dans un environnement fermé. L’aspect communautaire était l’un des points très importants pour 343 Industries dans son message. Le multi d’Halo Infinite sera free-to-play, il est donc important de trouver un équilibre en la faveur du joueur et surtout de l’écouter.

Ainsi on nous promet l’absence de grind, de lootboxes ou tout autre mécanisme pour rendre accro. Il est important pour eux que le multi reste un plaisir et pas quelque chose que l’on doit absolument faire pour ne rien louper. Il y aura des évènements limités dans le temps mais aux conditions assez simples pour tout le monde. Il y aura des microtransactions mais uniquement pour du cosmétique et on sait à l’avance ce que l’on achète.

Le jeu sera beaucoup plus généreux au niveau des récompenses cosmétiques, encore une fois, Halo 5 est pointé du doigt comme un pas dans la mauvaise direction. On nous promet une customisation beaucoup plus poussée avec le système de revêtements sur les armures, les armes et même les véhicules. Et les armures aussi pourront être personnalisées jusqu’à la moindre pièce, dans un niveau de détail dépassant même Halo Reach.

Joseph Staten revient en fin d’article pour expliquer qu’il a terminé la campagne d’Halo Infinite deux fois la semaine de son arrivée au sein de 343 Industries, ce pilier de l’ancien Bungie déclare que son équipe actuelle connait si bien la série qu’elle a réussi, sans son aide, à faire le jeu dont il rêvait pendant le développement du premier épisode. Il termine en partageant ce sublime concept art signé Martin Deschambault.

Bref, beaucoup de promesses et on espère pour les possesseurs de Xbox Series qu’elles seront tenues histoire d’atténuer la déception de ce report puisque l’on rappelle que Halo Infinite sortira finalement en automne 2021 sur Xbox One, Xbox Series et Windows 10.