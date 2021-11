Halo Infinite passe gold, tandis que la campagne coop et le mode Forge auront du retard

Avec le lancement du multijoueur en bêta qui est arrivé par surprise, Halo Infinite fait déjà un carton, alors qu’il n’est pas encore sorti officiellement. Et après un an de retard, 343 Industries nous rassure, le jeu arrivera bien à l’heure le 8 décembre, mais au prix de quelques sacrifices.

La campagne solo arrivera à l’heure, pas le reste

Tout d’abord, la bonne nouvelle : Halo Infinite est bel et bien passé gold, ce qui veut dire que sa sortie au 8 décembre est désormais confirmée. Le mode solo en compagnie de Master Chief arrivera donc bien à l’heure si tout se passe bien.

Pour ce qui est du mode campagne en coop et du mode Forge, on savait déjà qu’ils ne seraient pas présents au lancement, et visiblement, il va falloir attendre encore de longs mois. Joseph Staten de 343 Industries a déclaré à Eurogamer qu’avec le prolongement de la saison 1 du jeu jusqu’au mois de mai 2022, ces deux modes n’arriveront pas à la date prévue en interne.

Normalement, une saison devait être lancée tous les trois mois, et le mode campagne en coop devait arriver dès la saison 2, trois mois après le lancement donc. Tout est donc reporté, sans que l’on en sache vraiment plus pour le moment.

Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement.