Halo Infinite n’aura pas de campagne co-op et de mode Forge à son lancement

Microsoft doit certainement être en train d’activement préparer l’apparition de Halo Infinite lors de son show Gamescom programmé pour mardi prochain, et qui devrait logiquement nous en dire un peu plus sur le solo du jeu. Avant ça, autant lancer les mauvaises nouvelles pour vite les faire oublier ensuite, et c’est 343 Industries qui s’en charge dans son update du développement pour le mois d’août.

Des absents qui arriveront quelques mois après

Joseph Staten, responsable créatif sur le jeu, s’est donc exprimé durant cette nouvelle update a propos des choses qui n’arriveront pas lors du lancement du jeu. Il y a peu, on avait peur que le mode multijoueur manque la fenêtre de sortie du jeu, mais non, on nous réaffirme bien que le solo et le multijoueur seront disponibles le jour J.

En revanche, ce ne sera pas le cas de la campagne en co-op, ni du mode Forge. On nous prévient que la compagne co-op pourrait arriver lors de la saison 2 du jeu, et le mode Forge pendant la saison 3. Sachant que les saisons sont faites pour durer trois mois, le calcul est vite effectué, même si on nous prévient que ces estimations peuvent changer. La décision a été difficile à prendre selon Staten, mais l’équipe souhaite lancer ces modes uniquement quand elle certaine que tout fonctionne comme il faut.

Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie, mais il devrait être disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès la fin de l’année. Sa date de sortie devrait logiquement être annoncée la semaine prochaine, du moins on l’espère.