Halo Infinite est déjà le jeu le plus populaire des Xbox Game Studios sur Steam

Lors de son show spécial qui venait célébrer les 20 ans de la marque Xbox et ceux de la série Halo, Microsoft a offert un beau cadeau aux fans en lançant la bêta du multijoueur de Halo Infinite dans la foulée, quelques semaines avant la sortie officielle du jeu. Cette annonce n’est clairement pas passée inaperçue puisqu’en quelques heures, le jeu a brisé un record.

Halo Infinite multiplayer, which launched *looks at watch* about 2.5 hours ago, has already surpassed 162k peak concurrent users on Steam.

This makes it the most successful Xbox Game Studios title of all time on Steam

Halo MCC hit 161k PCCU

Forza Horizon 5 hit 81k PCCU. pic.twitter.com/lgMLNISeaw

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 15, 2021