Halo Infinite : Gare à vous, des spoilers de la campagne circulent suite à la bêta

La Tech Preview qui a été rendue accessible ces derniers jours a permis à bon nombre d’entre vous d’avoir un premier aperçu de ce que vaut le multijoueur de Halo Infinite. Malheureusement, certains fichiers de cette bêta n’étaient pas vraiment à leur place, puisqu’ils concernaient la campagne solo, et comme on peut s’en douter, ils sont déjà partout sur Internet suite au travail des dataminers.

Hey folks, heads up: we unintentionally included a small number of #HaloInfinite campaign files in the tech preview build. Unfortunately, these files contain spoilers. 1/2

— Joseph Staten (@joestaten) July 30, 2021