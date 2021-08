Halo Infinite : 343 Industries explique pourquoi le solo n’a pas été montré à la Gamescom

Si Halo Infinite était bien présent à la Gamescom, après avoir fait faux bond à la présentation de Microsoft, c’était avant tout pour promouvoir sa date de sortie, son multijoueur, ainsi que sa manette et sa console Xbox Series X collector. Beaucoup de fans étaient alors déçus de ne pas avoir vu la campagne solo du titre, qui se fait désirer, surtout à moins de quatre mois de la sortie. 343 Industries explique justement le pourquoi de cette absence dans son blog Halo Waypoint.

Un développement trop tendu pour sortir un trailer dans les temps

Dans ce dernier billet publié récemment, Joseph Staten explique alors que la décision de ne pas montrer du solo a été réfléchie longuement, mais que c’était la meilleure option pour garantir la date de sortie du jeu :

« De plein de façons, finir un jeu est comme être dans la dernière approche pour faire atterrir un avion […] ce qui veut dire : nous sommes dans une phase critique du vol qu’est Halo Infinite, alors il est extrêmement important d’éviter les distractions et de rester concentré sur les tâches essentielles de la mission. Pour la campagne, ce veut dire mettre le maximum d’efforts pour nous assurer que cette aventure à laquelle vous allez jouer le 8 décembre est aussi géniale que possible. Et les démos de gameplay et les trailers ne prennent pas seulement un incroyable travail pour être bien faits, mais ils prennent aussi des ressources pour ce qui est de la correction de bugs et les autres tâches finales. »

Fabriquer un trailer ou une démonstration prend en effet beaucoup de temps, et il est préférable que ces ressources soient allouées au développement plutôt qu’à la promotion du jeu. Espérons maintenant que l’on verra tout de même du gameplay pour cette campagne solo, qui a besoin de rassurer la communauté après une présentation l’année dernière qui a causé le report du jeu.