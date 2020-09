Halo 3 : ODST est disponible dans la Master Chief Collection sur PC

Le format adopté pour la sortie de Halo : The Master Chief Collection sur PC est un peu particulier. En effet, 343 Industries et Xbox Game Studios désiraient offrir aux joueurs des versions totalement optimisées de chacun des six monuments du FPS compris dans cette compilation. Ainsi, plutôt que de permettre aux acheteurs d’avoir accès à la totalité dès le début, les studios ont opté pour une parution différée des opus.

Au tour du standalone ODST

Dans l’ordre, la version PC de cette compilation a déjà accueilli le premier épisode dans son édition Anniversary, le second, amélioré pour l’occasion, le troisième ainsi que Reach. La liste est longue et pourtant pas terminée, puisque cette semaine c’est Halo 3 : ODST qui débarque, en attendant la sortie de Halo 4 qui n’a pas encore été datée.

Pour l’occasion, Microsoft partage un nouveau trailer qui laisse entrevoir les améliorations techniques introduites par cette édition PC. Notez que celle-ci tourne en 60 images par secondes et profite d’un rendu en 4K / Ultra HD. De quoi offrir une seconde jeunesse à ce jeu paru initialement il y a onze ans.

Rappelons que la Master Chief Collection est disponible sur Xbox One et sur PC. Par ailleurs, Halo Infinite était récemment repoussé en 2021.