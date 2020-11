Halo 4 arrivera dans la version PC de Halo: The Master Chief Collection le 17 novembre

Au fur et à mesure du temps, la Halo: The Master Chief Collection se bonifie sur PC avec l’arrivée de certains épisodes, comme c’était récemment le cas pour Halo 3 : ODST. Cette fois-ci, 343 Industries et Microsoft annoncent que c’est au tour de Halo 4 d’arriver dans la compilation.

Un épisode en plus pour la collection

Un nouveau trailer a été diffusé pour l’occasion, afin de présenter une nouvelle fois cette épisode, qui est, rappelons-le, le premier épisode numéroté où 343 Industries était aux commandes après Bungie. Halo 4 fera donc son entrée dans la Halo: The Master Chief Collection sur PC dès le 17 novembre prochain, avec de nombreuses optimisations au programme.