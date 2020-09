Halo 3: ODST intégrera la Master Chief Collection sur PC le 22 septembre

Après Halo Reach en décembre 2019, Halo Combat Evolved Anniversary en mars, Halo 2: Anniversary en mai et Halo 3 cet été, Halo 3: ODST rejoindra la Master Chief Collection sur PC le 22 septembre prochain.

Mettant en scène le combat des membres de l’escouade Orbital Drop Shock Troopers contre les Covenants au cœur de la Nouvelle Mombassa, le portage de cette préquelle du troisième opus de la saga bénéficiera des mêmes améliorations que les épisodes précédents comme la prise en charge de la résolution 4K, un framerate illimité et le rendu HDR. Notez que le mode coopératif « Baptême du feu » sera également de la partie.

Halo 3: ODST will officially arrive on PC as a part of the Master Chief Collection, on September 22nd. Suit up, strap in, and prepare to return to New Mombassa. pic.twitter.com/Jm6yAEczvw

— Halo (@Halo) September 14, 2020