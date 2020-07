Halo 3 rejoindra The Master Chief Collection sur PC le 14 juillet

Halo : The Master Chief Collection va de nouveau s’agrandir. Halo 3 va bien rejoindre la compilation le 14 juillet sur PC, à la fois sur Steam et sur Microsoft Store, ainsi que sur le Game Pass.

Disponible le 14 juillet aux alentours de 19h

En bêta fermée depuis juin, Halo 3 semble être enfin prêt à rejoindre la Master Chief Collection. La compilation comprenait déjà Halo Reach, Halo : Combat Evolved et Halo 2, et c’est maintenant Halo 3 : ODST et Halo 4 qui se font attendre.

Halo Infinite, le prochain opus de la licence, va normalement se dévoiler un peu plus lors du Xbox Games Showcase qui aura lieu le 23 juillet à 18h.