Bandai Namco responsable de l’édition de Guilty Gear Strive en Europe

La nouvelle entrée de la licence Guilty Gear, développé par Arc System Works et prévu pour fin 2020, vient de trouver son éditeur en ce qui concerne la distribution du titre en Europe et en Asie (hors Japon et Corée du Sud).

Guilty Gear aux mains de Bandai Namco

En effet, l’éditeur en charge du projet n’est autre que Bandai Namco qui avait déjà opéré sur un autre titre du studio de développement puisque Dragon Ball FighterZ, sorti il y a maintenant 2 ans, est également le fruit de cette association.

Pour rappel, Guilty Gear Strive est la prochaine entrée de la série phare du studio de développement Arc System Works. On retrouvera alors les personnages récurrents de la série comme Sol, Ky, Faust etc… Une première bêta fermée du jeu prendra place la semaine prochaine et donnera accès à sept personnages jouables. Malheureusement, il n’est plus possible de s’inscrire pour l’événement, puisque la date de fermeture des inscriptions était fixée pour le 5 avril à 15h59.