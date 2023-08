Guilty gear strive lance sa saison 3 avec johnny

Guilty Gear Strive allume le feu

La saison 3 de Guilty Gear Strive débutera donc le jeudi 24 août et aura de bousculer la meta avec une mise à jour gratuite. En effet, Arc System Works va débuter sa refonte du gameplay. Six des 15 combattants de base vont avoir droit à de nouveaux coups dont May, Faust, Ramlethal Valentine et Anji Mito. Les autres n’ont pas été oubliés et devront tout simplement attendre des updates ultérieures.

Mais quoiqu’il en soit, tout le monde évoluera obligatoirement un peu avec les deux nouvelles mécaniques. En faisant un quart de cercle vers l’avant avec le bouton de Dust Attack, vous consommerez la moitié de votre barre de Burst pour effectuer un Wild Assault qui est une attaque qui vous fait bondir en arrière. Et avec le quart de cercle vers l’arrière, cela sera un Deflect Shield qui vous protègera de n’importe quelle attaque pour mieux contrer.

Évidemment, il n’y aura pas que du contenu gratuit le 24 août puisque ce sera aussi le lancement du Season Pass 3. Le premier membre est donc Johnny qui rejoint donc enfin sa protégée, May la reine du Totsugeki. Ce pass contiendra au total quatre personnages, leurs couleurs alternatives mais aussi deux nouveaux terrains, comme les précédents donc.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC mais aussi Xbox One et Xbox Series depuis mars.