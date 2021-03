Avec la version 1.3 de Genshin Impact, les joueurs ont pu découvrir Hu Tao, disponible depuis peu via sa propre bannière d’invocation. Comme tous les nouveaux personnages introduits en jeu, elle a droit à sa propre quête, qui n’est en rien en difficile mais qui pourrait bloquer certaines ou certains d’entre vous à un endroit précis.

Comment ouvrir la porte dans le donjon du Hu Tao ?

On expliquera pas ici la majorité de la quête, qui ne consiste qu’en des dialogues et des défis très simples qui ne demandent aucun guide. Cependant, dans la dernière phase de la mission, Hu Tao vous emmènera au sein d’un nouveau donjon.

Dans ce dernier, pour avancer, il faudra parfois reconstituer des runes en se positionnant face à elles et en orientant la caméra afin de les reconstituer dans leur entièreté.

Plus loin, après quelques batailles, vous devrez récolter des lueurs bleues qui vous suivront jusqu’à être déposées dans des autels près des portes que vous devez ouvrir. Si la première porte du donjon s’ouvre sans soucis, la seconde réserve un petit piège.

Vous arriverez dans une salle avec deux autels, et une seule lueur au centre de la pièce. Sur votre gauche, une toile d’araignée peut être brûlée pour découvrir un chemin.

En le suivant, vous vous rendrez compte que vous êtes revenu au point de départ. L’astuce est donc de ne pas positionner directement la lueur de la salle dans un des autels.

En effet, en faisant un tour complet par le chemin, tout va se réinitialiser, y compris la lueur. Prenez donc la lueur bleue avec vous, et empruntez directement le chemin bloqué par la toile d’araignée.

La lueur vous suivra tout du long. En vous retrouvant à nouveau dans la salle, vous verrez une nouvelle lueur posée au milieu de la pièce. Celle qui vous suivait n’aura pas disparue. Il ne vous reste qu’à poser les deux lueurs dans les deux autels pour avancer et terminer la mission un peu plus loin.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android.