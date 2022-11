Les derniers jeux Sonic en 3D ont eu bien du mal à convaincre les fans du hérisson bleu, et il était temps que SEGA ose quelque peu bousculer la formule. Sonic Frontiers existe pour cette raison, puisque cet épisode nous offre l’épisode le plus ouvert de la saga, s’inspirant des derniers mondes ouverts à la mode, Zelda: Breath of the Wild en tête. Afin de vous aider à progresser dans Sonic Frontiers et à tout savoir sur le jeu, nous vous avons préparé un guide complet avec de nombreuses astuces et une FAQ qui répondra à toutes vos interrogations sur cet épisode pas comme les autres.

Guide Sonic Frontiers

Vous retrouverez ici l’ensemble de nos guides et astuces sur Sonic Frontiers. Cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu avec l’ensemble de nos articles qui vous aideront à progresser pas à pas dans l’aventure, et à dénicher tous les secrets les mieux gardés de cet épisode.

FAQ Sonic Frontiers

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Sonic Frontiers.

Qu’est-ce que Sonic Frontiers ?

Sonic Frontiers est un jeu d’action, d’aventure et de plateforme dans lequel on contrôle Sonic dans un tout nouveau monde, loin des lieux que l’on connait de la série.

Dans ce nouvel environnement, Sonic devra retrouver ses amis après avoir été séparé de ces derniers en pourchassant les Emeraudes du Chaos. Il découvrira les traces d’une ancienne civilisation mystérieuse avec de tout nouveaux ennemis à combattre.

Quand et où sort Sonic Frontiers ?

Sonic Frontiers sera disponible dès le 8 novembre 2022. Il sortira sur les plateformes PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.

Sonic Frontiers est-il en monde ouvert ?

Malgré les apparences, Sonic Frontiers ne dispose pas d’un vrai monde ouvert à proprement parler. L’équipe de développement préfère évoquer le terme « d’open-zones », autrement dit des grandes zones ouvertes qui permettent d’apporter un grand sentiment de liberté, mais qui restent séparées les unes des autres.

Sonic Frontiers possède-t-il des éléments de RPG ?

Oui, Sonic Frontiers dispose de quelques éléments que l’on retrouve habituellement dans les RPG, comme le fait que Sonic puisse progresser au fur et à mesure en obtenant plus de force, de vie et de défense. On retrouve également un arbre de compétences afin que notre hérisson bleu devienne de plus en plus fort.

Comment se déroulent les combats dans Sonic Frontiers ?

Sonic Frontiers est un épisode particulier dans le sens où il met en scène des affrontements en 3D qui sont plus techniques que ce que l’on peut retrouver dans le reste de la saga. Ici, Sonic doit toujours foncer en boule sur ses adversaires, mais il peut aussi déclencher de puissantes attaques comme une rafale de coups de pied.

Il peut aussi utiliser la capacité signature de cet épisode, la Course-boucle, qui lui demande de former un cercle autour d’un ennemi. Cela lui permettra de jeter l’adversaire en l’air, ou de défaire un bouclier si l’ennemi en possède un.

Que sont les niveaux du Cyber Espace dans Sonic Frontiers ?

Dans Sonic Frontiers, il sera possible d’effectuer des donjons dans le Cyber Espace, qui sont des niveaux plus traditionnels pour un jeu Sonic, avec un parcours à effectuer le plus rapidement possible, que ce soit en 3D ou en 2D. Ces niveaux reprennent parfois l’esthétique des niveaux les plus célèbres de la saga.

Quels personnages sont présents dans Sonic Frontiers ?

Bien que les vidéos du jeu s’attardent surtout à montrer Sonic, on sait que d’autres personnages seront présents dans Sonic Frontiers. Amy est d’ores et déjà confirmée, et on peut se douter que Tails sera aussi de la partie.

Knuckles devrait aussi être dans les parages, tandis que le Dr Robotnik aura aussi un rôle à jouer, étant donné que l’on voit ses vaisseaux dans les différents extraits de gameplay du titre. Big the Cat serait également présent.

Peut-on se transformer en Super Sonic dans Sonic Frontiers ?

Oui, plusieurs trailers nous ont montré la faculté de Sonic à pouvoir se transformer en Super Sonic grâce à l’énergie des Emeraudes du Chaos. Dans cet état, Sonic pourra visiblement voler et mieux combattre les différents boss du jeu.

Sonic Frontiers est-il jouable en coopération ?

Non, à ce jour, aucun mode coopération n’a été indiqué pour Sonic Frontiers.

Des DLC sont-ils prévus pour Sonic Frontiers ?

Pour l’instant, un seul DLC a été confirmé. Il s’agit d’une collaboration avec la série Monster Hunter, qui permettra d’ajouter un mini-jeu de barbecue et deux tenues pour Sonic, à l’image des armures Rathalos. Ce DLC sera disponible gratuitement.

Une édition collector est-elle prévue pour Sonic Frontiers ?

Aucune vraie édition collector n’a été annoncée pour Sonic Frontiers, cependant, une édition numérique Deluxe sera disponible avec les éléments suivants :

Des points de compétence

Des graines de puissance rouges

Des graines de défense bleues

Des jetons souvenir d’Amy

Une mécanisme portail

Des clés d’unités Chaos

Des gants et des chaussures pour Sonic (skin)

Un artbook numérique

La bande-son en numérique

Quelles sont les configurations PC requises pour jouer à Sonic Frontiers ?

Vous trouverez ici les configurations recommandées pour jouer à Sonic Frontiers sur PC :

Configuration minimale (720p / 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD Ryzen 5 1400

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 660, 2 Go ou AMD Radeon HD 7870, 2 Go

DirectX : Version 11

Espace disque : 30 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée (1080p / 60 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire vive : 12 Go de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 Go ou AMD Radeon RX Vega 56, 8 Go

DirectX : Version 11

Espace disque : 30 Go d’espace disque disponible

Où trouver Sonic Frontiers au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Sonic Frontiers est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref