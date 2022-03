Dans Elden Ring, vous tomberez de temps en temps sur des talismans, des bijoux qui vous donneront des buffs divers qui peuvent grandement vous aider en combat. On vous a déjà fait un guide sur le Sceau scarifié de Radagon (personnage important du lore d’Elden Ring), mais ici, on vous dit comment récupérer sa variante légendaire un peu plus puissante : le Sceau meurtri de Radagon.

Où trouver le Sceau meurtri de Radagon ?

Emplacement : Fort Faroth en Caelid

: Fort Faroth en Caelid Effet : Augmente grandement la vigueur, l’endurance, la force et la dextérité, mais également les dégâts subis.

Pour récupérer ce talisman légendaire, il faudra vous rendre au site de grâce du « Fort Faroth », à l’est de Caelid. Ce fort se présente comme un mini donjon, à l’instar du fort de Kenneth Haight. Vous trouverez dans ce fort pour vous barrer la route des chauve-souris vous infligeant le poison, des soldats fantomatiques ainsi que des rats. Attention tout de même, les ennemis sont de haut niveau, étant donné qu’on est dans le nord de Caelid. Le chemin est assez intuitif, mais les espaces exigües peuvent avoir raison de vous.

Vous pouvez rusher la zone pour trouver directement le talisman. Le Sceau meurtri de Radagon est une version plus « extrême » de la version scarifié, et comme ce dernier, le talisman augmentera de façon plus significative votre vigueur, votre force et votre dextérité, mais vous prendrez aussi beaucoup plus de dégâts. Soyez donc sûr de ce que vous en faites.

