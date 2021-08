Arrivée en même temps que Yoimiya, Sayu est un personnage 4 étoiles de Genshin Impact en provenance d’Inazuma, qui souhaite plus dormir que combattre, mais qui sera certainement une guerrière de choix pour votre équipe. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage, avec ses aptitudes, ses sets recommandés, et s’il faut l’invoquer ou non.

Présentation de Sayu

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Suzaki Aya

: Suzaki Aya Doubleur anglais : Lilypichu (Lily Ki)

: Lilypichu (Lily Ki) Anniversaire : 19 octobre

: 19 octobre Date d’arrivée bannière Sayu : 10 août 2021

Description officielle : « Sayu est une ninja de l’organisation secrète Shuumatsuban, dont le plus grand désir est de dormir à satiété et de grandir. Désireuse de passer le plus de temps possible à faire la sieste, Sayu est devenue experte des techniques de l’art ninja de la fuite, du camouflage et de la transformation pour cette même raison. L’usage qu’elle en fait pourrait bien vous surprendre. »

Compétences Sayu

Compétences actives

Attaque normale – Lame ninja du Shuumatsuban : Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups d’épée. Attaque chargée : Exécute une succession d’attaques tournoyantes contre les ennemis proches ; cette attaque consomme de l’endurance de façon continue. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant.

: Exécute une succession d’attaques tournoyantes contre les ennemis proches ; cette attaque consomme de l’endurance de façon continue. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. Ecole Yoohoo – Course Fuuin : Se recroqueville sous la forme d’un tourbillon Fuufuu, qui inflige des dégâts Anémo aux ennemis qu’elle percute à grande vitesse, pour terminer sur un coup de pied Fuufuu qui inflige des dégâts Anémo de zone. Appui simple : Se met sous la forme d’un tourbillon Fuufuu et roule vers l’avant sur une courte distance avant d’exécuter son coup de pied Fuufuu. Appui long : Roule continuellement en tourbillon Fuufuu, augmentant la résistance à l’interruption de Sayu. Sayu peut contrôler la direction dans laquelle elle roule, et utiliser à nouveau la compétence permet de sortir de cet état et d’exécuter un coup de pied Fuufuu plus puissant. L’appui long de cette compétence peut déclencher une absorption élémentaire. Cette compétence a une durée max de 10 s, et entre en temps de recharge lorsque son effet prend fin. Plus Sayu reste longtemps en tourbillon Fuufuu, plus le temps de recharge est long. Absorption élémentaire : Si Sayu entre en contact avec les éléments Hydro, Pyro, Cryo et Électro lorsqu’elle est en tourbillon Fuufuu, elle obtient les attributs élémentaires correspondants, et le tourbillon Fuufuu ainsi que le coup de pied Fuufuu infligent des dégâts supplémentaires de l’élément absorbé. L’absorption élémentaire ne peut se produire qu’une fois pendant la durée de la compétence.

: Se recroqueville sous la forme d’un tourbillon Fuufuu, qui inflige des dégâts Anémo aux ennemis qu’elle percute à grande vitesse, pour terminer sur un coup de pied Fuufuu qui inflige des dégâts Anémo de zone. Ecole Yoohoo – Bourrasque du mujina : Inflige des dégâts Anémo aux ennemis proches, et soigne tous les personnages de l’équipe proches d’une quantité de PV proportionnelle à l’ATQ de Sayu. Invoque également un Daruma Muji-muji. Daruma Muji-muji : À intervalles réguliers, le Daruma Muji-muji agit de l’une des manières suivantes en fonction de la situation : Lorsque les PV des personnages proches sont supérieurs à 70 %, le Daruma Muji-muji attaque un ennemi proche, à qui il inflige des dégâts Anémo. Lorsqu’un personnage déployé ayant 70 % ou moins de PV se trouve à proximité, le Daruma Muji-muji soigne le personnage déployé proche ayant le plus faible pourcentage de PV d’une quantité de PV proportionnelle à l’attaque de Sayu. Si aucun ennemi ne se trouve à proximité et que les personnages ont tous plus de 70 % de leurs PV, le Daruma Muji-muji soigne aussi les personnages.

: Inflige des dégâts Anémo aux ennemis proches, et soigne tous les personnages de l’équipe proches d’une quantité de PV proportionnelle à l’ATQ de Sayu. Invoque également un Daruma Muji-muji.

Compétences passives

Quelqu’un de plus efficace : Lorsque Sayu déclenche une Dispersion, elle soigne les personnages de l’équipe ainsi que les personnages alliés proches à hauteur de 300 PV. Sayu récupère de plus 1,2 PV supplémentaires pour chacun de ses points de Maîtrise élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes.

: Lorsque Sayu déclenche une Dispersion, elle soigne les personnages de l’équipe ainsi que les personnages alliés proches à hauteur de 300 PV. Sayu récupère de plus 1,2 PV supplémentaires pour chacun de ses points de Maîtrise élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes. Pas de boulot aujourd’hui ! : Confère au Daruma Muji-muji invoqué pendant École Yoohoo : Bourrasque du mujina les effets suivants : Lorsqu’il soigne un personnage, les personnages proches de ce dernier sont soignés à hauteur de 20 % des PV récupérés par le personnage. La zone de dégâts infligés augmente lorsqu’il attaque un ennemi.

: Confère au Daruma Muji-muji invoqué pendant École Yoohoo : Bourrasque du mujina les effets suivants : Ecole Yoohoo – Art du silence : Quand Sayu fait partie de l’équipe, vos personnages n’effraient pas certains animaux, tels que le papillon cristallin. Pour savoir quels sont les animaux concernés, consultez l’onglet « Divers » dans la section « Faune » du Bestiaire des Archives.

Constellation

Technique multitâche : Le Daruma Muji-muji invoqué par École Yoohoo : Bourrasque du mujina ignore les limites de PV et peut attaquer les ennemis proches et soigner les personnages en même temps.

: Le Daruma Muji-muji invoqué par École Yoohoo : Bourrasque du mujina ignore les limites de PV et peut attaquer les ennemis proches et soigner les personnages en même temps. Hors de mon chemin ! : École Yoohoo : Course Fuuin obtient les effets suivants : Les dégâts infligés par le coup de pied Fuufuu après un appui simple augmentent de 3,3 % ; Les dégâts infligés par le coup de pied Fuufuu après un appui long augmentent de 3,3 % toutes les 0,5 seconde passées en tourbillon Fuufuu, jusqu’à un max de 66 %.

: École Yoohoo : Course Fuuin obtient les effets suivants : Bah, le clone s’en occupe… : Niveau d’aptitude École Yoohoo : Bourrasque du mujina +3.

: Niveau d’aptitude École Yoohoo : Bourrasque du mujina +3. Paresse revue et améliorée : Sayu récupère 1,2 pts d’énergie élémentaire lorsqu’elle déclenche une Dispersion sur le champ de bataille. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes.

: Sayu récupère 1,2 pts d’énergie élémentaire lorsqu’elle déclenche une Dispersion sur le champ de bataille. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes. La vitesse avant tout : Niveau d’aptitude École Yoohoo : Course Fuuin +3.

: Niveau d’aptitude École Yoohoo : Course Fuuin +3. C’est l’heure d’un bon dodo : Les attaques et les soins du Daruma Muji-muji invoqué par Sayu lors d’École Yoohoo : Bourrasque du mujina augmentent avec le niveau de maîtrise élémentaire de Sayu. Chaque point de maîtrise élémentaire de Sayu confère les effets suivants : Augmente les DGT infligés par les attaques du Daruma Muji-muji de 0,2 % de l’attaque, jusqu’à 400 % de l’attaque max ; Augmente de 3 les PV soignés par le Daruma Muji-muji, jusqu’à 6 000 PV max.

: Les attaques et les soins du Daruma Muji-muji invoqué par Sayu lors d’École Yoohoo : Bourrasque du mujina augmentent avec le niveau de maîtrise élémentaire de Sayu. Chaque point de maîtrise élémentaire de Sayu confère les effets suivants :

Comment jouer Sayu ?

Sayu ressemblera beaucoup à Bennett pour la plupart des personnes, étant donné que son soin fonctionne un peu de la même manière. Cependant, le personnage est également à jouer comme une Sucrose, avec des bons dégâts de Dispersion qui sont basés sur sa grande Maitrise Elémentaire.

En jouant bien sur la Dispersion, notamment avec l’attaque élémentaire chargée, Sayu est un personnage de support qui devrait effectuer de bons dégâts à ne pas négliger, en plus de soigner le personnage déployé. Elle a également l’avantage d’être très mobile, et d’effectuer des Dispersions tout au long de sa roulade, ce qui est assez puissant (c’est d’ailleurs pour ça que l’on utilisera sa roulade en continu, plutôt qu’un appui simple, malgré le temps de recharge plus élevé). On peut alors la voir comme un mélange entre Bennett et Jean, version personnage 4 étoiles.

Faut-il l’invoquer en priorité sur la bannière de Yoimiya ? Pas forcément. Sayu est un excellent personnage 4 étoiles il est vrai, mais si vous ne souhaitez pas obtenir Yoimiya par mégarde, pensez bien que Sayu sera de retour dans d’autres bannières assez vite, mais aussi qu’elle arrivera dans la bannière générale une fois que la mise à jour 2.0 sera terminée. Si en revanche, vous visez les constellations de Sayu et que Yoimiya vous intéresse, la bannière est intéressante

Avec qui jouer Sayu ?

Sayu est un personnage qui peut facilement rentrer dans de nombreuses compositions, du fait qu’elle soigne les personnages, mais aussi qu’elle provoque des dégâts de Dispersion. On recommandera donc de la placer avec des personnages basés sur les compétences élémentaires :

Ayaka

Xiangling

Bennett

Klee

Xingqiu

Ganyu

Fischl

Beidou

Meilleur équipement Sayu

Quelle arme pour Sayu ?

Mort du loup (5 étoiles) : La claymore qui va sur presque tous les personnages. Ici, elle servira à augmenter l’attaque de Sayu, qui lui servira pour ses soins.

: La claymore qui va sur presque tous les personnages. Ici, elle servira à augmenter l’attaque de Sayu, qui lui servira pour ses soins. Fierté de la Voûte d’azur (5 étoiles) : Surtout dans le cas où Sayu est utilisée pour son rôle de soigneuse, car la recharge d’énergie va lui permettre d’utiliser son attaque élémentaire plus souvent.

: Surtout dans le cas où Sayu est utilisée pour son rôle de soigneuse, car la recharge d’énergie va lui permettre d’utiliser son attaque élémentaire plus souvent. Espadon de Favonius (4 étoiles) : Même principe que la précédente arme, mais cette fois-ci avec une arme plus accessible.

: Même principe que la précédente arme, mais cette fois-ci avec une arme plus accessible. Espadon rituel (4 étoiles) : Très utile si vous jouez beaucoup sur la roulade de Sayu, qui pourra être employée une deuxième fois (surtout avec un niveau de raffinement élevé).

: Très utile si vous jouez beaucoup sur la roulade de Sayu, qui pourra être employée une deuxième fois (surtout avec un niveau de raffinement élevé). Epée sanglante (3 étoiles) ou Fluorescence (4 étoiles) : Des armes à n’utiliser que dans des équipes très spécifiques basées sur les réactions élémentaires que vous pourrez déclencher. Pas les meilleures armes, mais elles restent utiles si on ne possède que ça.

Meilleur set pour Sayu

Ombre de la Verte Chasseuse (4 pièces) : Comme beaucoup de personnages Anémo, Sayu va privilégier ce set pour jouer avec les Dispersion (notamment avec sa roulade) pour baisser la résistance des ennemis.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maitrise élémentaire > ATK%

: Maitrise élémentaire > ATK% Coupe : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Maitrise élémentaire > Bonus de soin

Quelles sub-statistiques en premier pour Sayu ?

Maitrise élémentaire ATK Taux critique / Recharge d’énergie (selon son rôle) Dégâts critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Sayu

Matériaux d’élévation Sayu

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Sayu :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vayuda / 3 x Moelle cristalline / 3 x Nectar de de Fleur mensongère / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vayuda / 3 x Moelle cristalline / 3 x Nectar de de Fleur mensongère / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vayuda / 2 x Mécanisme Oni / 10 x Moelle cristalline / 15 x Nectar de de Fleur mensongère / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vayuda / 2 x Mécanisme Oni / 10 x Moelle cristalline / 15 x Nectar de de Fleur mensongère / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 4 x Mécanisme Oni / 20 x Moelle cristalline / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 4 x Mécanisme Oni / 20 x Moelle cristalline / 12 x Nectar miroitant / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vayuda / 8 x Mécanisme Oni / 30 x Moelle cristalline / 18 x Nectar miroitant / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vayuda / 8 x Mécanisme Oni / 30 x Moelle cristalline / 18 x Nectar miroitant / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 12 x Mécanisme Oni / 45 x Moelle cristalline / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vayuda / 12 x Mécanisme Oni / 45 x Moelle cristalline / 12 x Nectar élémentaire / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vayuda / 20 x Mécanisme Oni / 60 x Moelle cristalline / 24 x Nectar élémentaire / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Sayu

Enseignement / Guide / Philosophie de la Lumière

Nectar de Fleur mensongère / miroitant / élémentaire

Ecaille dorée

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.