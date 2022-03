Dans votre exploration d’Elden Ring, vous tomberez de temps en temps sur des PNJ qui vous donnent certains objectifs à suivre pour pouvoir récupérer des objets forts intéressants. Ici, on vous explique comment compléter les quêtes du Manoir du Volcan, un endroit fort mystérieux rempli de mystères. Il y a pas mal d’étapes à suivre pour tout faire, mais les récompenses sont au rendez-vous.

L’arrivée au manoir

Emplacement : Nord-ouest de la carte, au plateau d’Altus

Le Manoir du Volcan est une zone importante d’Elden Ring. Il s’agit en effet de la demeure de Rykkard, l’un des boss majeurs à abattre, au même titre que Radahn ou Rennala, mais cette zone est optionnelle.

Mais attendez avant de partir le tuer, car si vous le faites, vous ne pourrez plus accomplir toutes les quêtes de la zone. Pour vous rendre au manoir, il faudra partir au nord-ouest à votre arrivée au plateau d’Altus, et le voyage sera long. Vous devrez alors faire le tour par la nord jusqu’à monter tout en haut des montagnes avec une arène où vous attend une Créature stellaire, dont le combat est optionnel.

Partant du principe que ça y est, vous êtes arrivé au manoir, prenez le site de grâce pour vous reposer, et montez à l’étage, vous trouverez un envahisseur qui vous donnera une arme colossale un peu particulière : le Rouet de Ghiza.

Parlez ensuite à Dame Tanith, la maîtresse des lieux, qui vous donnera la clé du salon si vous acceptez de rejoindre la cause du Manoir du Volcan (et on vous conseille de le faire). Vous pourrez alors ouvrir la grande majorité des pièces jusqu’ici fermées. La plus importante se trouve au fond à gauche, où vous trouverez une lettre pour abattre votre premier sans-éclat. Cette suite de quête est en quelque sorte une introduction au PvP du jeu.

Première cible : Istvan le vieux chevalier

Lisez la lettre pour savoir l’emplacement exacte de votre première cible. Il s’agit d’Istvan le vieux chevalier. Ce dernier se cache en Nécrolimbe, la première zone du jeu. Ce premier combat n’est pas très difficile, et vous récupérerez le set complet de l’armure en écaille. Une armure qui résiste mieux aux dégâts magiques.

En revenant au manoir votre première quête accomplie, reparlez à Dame Tanith. Elle vous récompensera du Tir de Magma, une sorcellerie qui projette un amas de lave qui explose à l’impact. Retournez ensuite dans le salon pour récupérez votre deuxième lettre.

Deuxième cible : Rileigh l’oisif

Cette deuxième lettre vous indique la position de votre deuxième cible : Rileigh l’Oisif. Vous trouverez ce dernier au plateau d’Altus à l’emplacement ci-dessous. Tuez le pour récupérer un Arc runique et un Remède des doigts crochus, ainsi que le talisman de la Fiole de Crepus (talisman qui étouffe tous les sons émis par le porteur). Attention, Rileigh est plus puissant qu’Istvan, et peut vous surprendre avec ses dégâts.

En allant reparler à Dame Tanith, cette dernière vous donnera en récompense le Katana Vipérin, une arme assez puissante qui inflige l’état Poison à vos ennemis. Ensuite, en retournant au salon, vous trouverez l’ultime lettre de cette suite de quête.

Troisième cible : Juno Hoslow, chevalier de sang

La troisième lettre indique la cime des géants, une zone de haut niveau au nord est de l’Entre-Terre. Vous devez terrasser Juno Hoslow, le chevalier de sang. Ce dernier combat est évidemment le plus difficile, il faudra surtout faire attention à ses attaques au fouet qui peuvent surprendre, et la jauge de saignement peut monter très vite.

Comme pour le précédent combat, en le terrassant, vous obtiendrez un Arc runique, et un Remède des doigts crochus, et en revenant dans votre monde, vous obtiendrez le set complet de l’armure d’Hoslow, ainsi que son fouet. En revenant parler à Dame Tanith, elle vous donnera le talisman Camée des pillard, qui restaurera vos points de vie à chaque fois que vous tuez un ennemi.

Elle vous demandera ensuite si vous voulez rencontrer le seigneur des lieux. Il s’agit tout simplement de Rykkard, un des seigneurs d’Elden Ring à défaire dont Gideon vous a parlé. Attention, si vous acceptez, vous vous retrouvez directement face au boss, mais vous pouvez y revenir à tout moment, étant donné qu’un site de grâce est mis à votre disposition juste devant. À vous de choisir si vous voulez faire le donjon avant ou si vous vous lancez le combat.

Passage secret

Au début de la zone de Liurnia, vous avez peut-être croisé une jeune fille du nom de Rya qui vous a demandé de l’aider. Si vous l’avez fait, elle vous retrouvera au manoir et vous pourrez donc lui parler. Dans ses lignes de dialogues, Rya vous dira qu’elle entend des bruits derrière les murs. Ce n’est pas son imagination. En arrivant dans le couloir, et en ouvrant la première porte sur votre droite avec la clé du salon, vous serez dans une pièce vide.

Mais si vous marchez contre le mur au fond à droite de la pièce, vous débloquerez le passage secret pour rentrer dans le fameux donjon du Manoir du Volcan. Ce n’est pas le seul passage pour aller au manoir. Il existe un moyen beaucoup plus fourbe dans l’académie de Liurnia, lié à la quête de Pat.

N'hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d'informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.