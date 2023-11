Let’s Sing 2024 ajoutera 20 chansons supplémentaires via son Pass VIP payant

Let’s Sing 2024 ajoutera 20 chansons supplémentaires via son Pass VIP payant

Ultros : Ce metroidvania est à surveiller et confirme une version Deluxe physique

Ultros : Ce metroidvania est à surveiller et confirme une version Deluxe physique

Test Gangs of Sherwood – Le Robin des bois version Appeal Studios est dans une petite forme

Test Gangs of Sherwood – Le Robin des bois version Appeal Studios est dans une petite forme

Des jeux mobiles Like a Dragon et Persona seraient prévus par Sega

Des jeux mobiles Like a Dragon et Persona seraient prévus par Sega

Sons of the Forest lancera sa version complète en février 2024

Sons of the Forest lancera sa version complète en février 2024

Le free-to-play Final Fantasy VII Ever Crisis sortira le 7 décembre sur Steam

Le free-to-play Final Fantasy VII Ever Crisis sortira le 7 décembre sur Steam