Dans Tower of Fantasy, vous contrôlez principalement votre propre avatar, mais avec l’aide du système de Simulacres, vous aurez accès à des armes spéciales qui permettent aussi de revêtir l’apparence d’autres personnages. Vous vous en doutez, certains Simulacres sont plus puissants que d’autres, notamment les armes SR et surtout SRR. C’est ces dernières qu’il faudra viser en priorité lors des invocations, si vous avez un peu de chance. Certaines personnes vont peut-être s’amuser à effectuer un reroll dès le début de l’aventure afin d’obtenir rapidement un Simulacre puissant. Voici donc les personnages qu’il faut viser en priorité en cas de reroll dans Tower of Fantasy.

Qui sont les personnages à invoquer en priorité ?

Que ce soit en cas de reroll ou via le ticket d’invocation SSR qui sera distribué plus tard dans le jeu, voici les Simulacres à prioriser au lancement de Tower of Fantasy.

Nemesis

Il s’agit là du premier personnage qui apparaitra dans une bannière spéciale lors de la sortie du jeu, et par conséquent, Nemesis fait partie des personnes à invoquer en priorité.

Son invocation sera forcément plus longue que les autres personnages de cette liste (car il vous faudra obtenir des Nucléus rouge), et forcément, sa bannière n’est que temporaire, alors il faudra faire vite. Mais si vous avez la chance d’obtenir Nemesis rapidement, conservez-là, car même dans la version chinoise du jeu, elle est encore un personnage support très convoité.

Samir

L’un des premiers vrai gros DPS du jeu. Samir est très puissante pour bien commencer, étant donner qu’elle peut se battre à distance et peut ainsi limiter les risques.

King

King est un personnage très utile au début du jeu, car il s’agit d’un excellent DPS. Son type Feu est déjà utile de base, mais ses attaques permettent d’infliger des dégâts aux boucliers des ennemis, qui peuvent être relativement pénibles au début de l’aventure.

Meryl

Personnage très puissant maniant une claymore, Meryl est un personnage qui sera utile en toute circonstance au début du jeu. Son arme est très forte, et ses capacités de glace peuvent vous permettre de balayer rapidement le champ de bataille en visant plusieurs ennemis de manière simultanée.

Cocoritter

Cocoritter n’est pas forcément le personnage qui sera prisé par le plus grand nombre, mais c’est un choix stratégique. Il s’agit là d’un SSR qui aura une fonctionnalité de Healer, ce qui peut être très important en début de partie si vous n’avez pas l’habitude de ce genre de jeu. Elle apporte un confort non-négligeable.

Tsubasa

Si vous souhaitez avoir un bon personnage qui peut faire des dégâts très corrects ainsi qu’avoir un heal, Tsubasa est un choix acceptable. Attention cependant, il faudra obtenir deux fois le personnage pour profiter au mieux de ses capacités, et avoir accès à son soin. On recommandera donc de ne viser Tsubasa qu’en prenant en compte ces détails.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.