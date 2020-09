Il s’agit d’une astuce plutôt redondante à effectuer, mais qui vous donnera la possibilité de chopper rapidement 100 Devil Breakers. Cela vous permettra d’obtenir le trophée / succès Pas de bras, pas d’Empusa Récupérer plus de 100 Devil Breakers au cours de vos missions et donc d’avancer dans le guide de Devil May Cry 5.

Comment avoir plus de 100 Devil Breakers ?

Pour arriver rapidement au nombre de 100 Devil Breakers ramassé dans Devil May Cry 5, il y a une astuce assez simple à effectuer lors de la mission 15. Après être arrivé au premier sablier divin, passez justement derrière la statue car il y a un chemin truffés de Devil Breakers, au nombre de huit.

Ramassez les tous en suivant ledit chemin, jusqu’à arriver finalement devant un mur. A partir de là vous devrez remonter ce mur à l’aide du bras mécanique Gerbera, ce qui vous fera revenir instantanément au point de départ, soit devant le sablier divin. Il suffira ensuite de relancer la mission au dernier checkpoint – soit devant le sablier divin donc -, et de répéter l’opération jusqu’à ce que vous ayez ramassé 100 Devil Breakers. De ce fait, vous obtiendrez ensuite le précieux trophée.

Vous pouvez regarder évidemment la vidéo pour voir la marche à suivre.