Le manga phénomène de ONE et de Yusuke Murata a enfin droit à une première adaptation vidéoludique de grande ampleur, avec One Punch Man : A Hero Nobody Knows qui sort sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre de Bandai Namco reprend l’univers du manga et prend la forme d’un jeu de combat en arène pouvant aller en 3vs3, avec de nombreux personnages connus comme Saitama, Genos, Roulettes Rider et bien d’autres.

Vous retrouverez ici toutes les astuces et guides pour ce One Punch Man : A Hero Nobody Knows, afin de débloquer l’essentiel du contenu proposé, ainsi qu’une FAQ qui revient sur les points importants du jeu.

Guides et astuces

Ce guide est actuellement en écriture. Pensez à revenir régulièrement dès sa sortie pour découvrir toutes nos astuces et conseils pour le jeu.

FAQ (Foire aux questions)

Si vous n’avez pas suivi l’actualité du jeu, voici tout ce que vous devez savoir sur One Punch Man : A Hero Nobody Knows.

Qu’est-ce que One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est un jeu de combat en arène, avec des affrontements qui peuvent opposer jusqu’à deux groupes de trois personnages. Il reprend l’univers du manga One Punch Man, imaginé par ONE et dessiné par Yusuke Murata, qui a débuté en 2009 (date de première publication). Dans ce jeu, le joueur peut créer son propre super-héros avec un éditeur de personnage, et peut personnaliser son style de combat au fur et à mesure de sa progression. Il est possible d’effectuer des combats entre les personnages les plus populaires de l’oeuvre, comme Saitama, Batte-man, Bang ou encore Tatsumaki.

Quand sort One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

Annoncé dans le courant de l’année dernière, One Punch Man : A Hero Nobody Knows est sorti le 28 février 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il est sorti un jour plus tôt au Japon, soit le 27 février.

Y a t-il un mode histoire ?

Oui, mais celui-ci représente un point de vue inédit sur l’univers de One Punch Man. En dehors des combats classiques, le joueur incarnera son propre avatar, qui devra progresser dans l’échelle sociale des héros en se hissant parmi les meilleurs. Pour cela, il est nécessaire d’accomplir des missions pour améliorer la vie de la communauté, mais aussi de combattre des monstres qui terrorisent la population. C’est en progressant que l’on peut débloquer de nouveaux personnages, et personnaliser les coups de notre avatar.

Combien y a t-il de personnage dans One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

Pour sa sortie, One Punch Man : A Hero Nobody Knows dispose d’un casting de 27 personnages. Voici la liste de tous les combattants présents :

Saitama

Saitama (Version Rêve)

Genos

Tatsumaki

Fubuki

Roulettes Rider

Bang

Sonic

Batte-man

Pri-Pri Prisoner

Marcel Tiger

Marcel Black Hole

Marcel Master

Vipaire

Bogoss trop Craquant Masqué

Le Petit Empereur

Metal Knight

Moustachute

Stinger

Atomic Samurai

Crabotaure

Vaccine-man

Mousmetique

Scaravageur

Le Roi des Profondeurs

Mutatron

Boros

Des DLC ou un Season Pass sont-ils prévus ?

Pour le moment, quatre personnages sont annoncés en tant que DLC. On retrouvera donc ces quatre nouveaux combattants un peu plus tard après la sortie du jeu :

Suiryu (avril 2020)

Eclairomax (printemps 2020)

Chien de garde-man (été 2020)

Garoh (été 2020)

Est-il nécessaire de connaitre le manga pour jouer à One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

Pas nécessairement. Le titre jette un autre regard sur l’oeuvre de ONE et Murata, et même si l’univers n’est que brièvement présenté, les nombreux didacticiels au début du jeu permettent de se faire une idée globale du monde de One Punch Man.

Quelle est la durée de vie de One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

S’il est difficile de juger de la durée de vie d’un jeu de combat, qui dépend de sa communauté en ligne et de l’investissement du joueur, il faut tout de même compter entre dix et quinze heures pour terminer le mode Histoire, selon votre rythme de jeu.

Saitama est-il capable de battre tout le monde d’un seul coup de poing dans le jeu ?

Histoire d’être le plus fidèle possible au manga, oui, Saitama est littéralement invincible ici, sauf contre lui-même. Il mettra cependant du temps à arriver en combat, ce qui permet de contrer sa surpuissance en gagnant le combat avant son arrivée. La « Version Rêve » de Saitama est cependant différente, et met le personnage au même niveau que les autres.

Où acheter One Punch Man : A Hero Nobody Knows ?

Le titre est disponible en deux éditions. Si vous souhaiter vous procurer la version standard du titre, vous pouvez la trouver simplement sur Amazon en version boite, mais seulement sur consoles.

Il existe également une version Deluxe pour le jeu en version numérique, qui comprend les éléments suivants : Le Character Pass (Season Pass), Tornade Tragique (pyjama) une tenue Genos (Mode bras), une tenue Sonic le Foudroyant, Blizzard infernal (manteau de fourrure).

En bref