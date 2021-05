Dans les survivals-horror, chaque munition est précieuse, et c’est également le cas dans Resident Evil Village, même si le jeu reste abordable. Naturellement, celles et ceux qui ne voudront pas s’embêter à se soucier de leur chargeur chercheront activement à débloquer l’accès à des munitions illimitée. Voici comment débloquer les munitions infinies dans Resident Evil Village.

Comment obtenir les munitions infinies dans Resident Evil Village ?

Tout comme le mode Mercenaires, l’accès aux munitions illimitées nécessitent tout d’abord que vous ayez terminé l’histoire principale de Resident Evil Village au moins une première fois. Lorsque cela est fait, vous débloquerez l’accès à un magasin spécial dans le menu Bonus du jeu. Vous devrez ensuite acheter cette fonctionnalité avec des CP.

Les munitions illimitées fonctionnent pour 15 armes. Notez qu’il faudra d’abord débloquer les upgrades de l’arme en question chez le marchand ainsi qu’avoir débloqué toutes les parties de l’arme. Vous devrez donc dépenser pas mal de Lei pour obtenir toutes les armes et munitions infinies.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.