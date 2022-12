Quand vous ne serez pas occupé à sauver le monde et à défaire les armées de Lilith dans Marvel’s Midnight Suns, vous pourrez explorer à votre guise l’Abbaye. Cet endroit cache de nombreux secrets, que vous pouvez totalement laisser de côté, mais qu’il serait dommage de manquer. Vous n’aurez pas une liberté complète au début de l’aventure puisque certains chemins seront bloqués et vous demanderont d’utiliser l’un des quatre mots de pouvoir. Voici comment débloquer les quatre mots de pouvoir dans Marvel’s Midnight Suns.

Attention, cet article comporte de très légers spoilers sur le premier tiers de l’aventure.

Où trouver tous les mots de pouvoir ?

En vous promenant dans le domaine, vous croiserez rapidement Agatha qui va vous mener vers l’obtention du premier mot, avec un sceau à placer à l’endroit indiqué par Agatha. Ce mot vous permettra d’ouvrir des portes dans certaines zones de l’Abbaye, mais il s’obtient rapidement sans difficulté particulière.

Deuxième mot de pouvoir

Pour le deuxième mot, il faudra un peu plus d’aide. Vous aurez besoin de récupérer quatre sceau différents à travers l’Abbaye afin de les placer à l’endroit où le groupe des EMOS se réunit (vous verrez quatre autels autour de la zone). Voici où trouver les quatre sceaux élémentaires dans Marvel’s Midnight Suns :

Sceau de feu : Se trouve dans la zone de la Chapelle dans l’Abbaye.

: Se trouve dans la zone de la Chapelle dans l’Abbaye. Sceau de l’air : Au nord-ouest de la zone des autels, sur un autel en bois.

: Au nord-ouest de la zone des autels, sur un autel en bois. Sceau de l’eau : Juste à côté de la piscine.

: Juste à côté de la piscine. Sceau de la terre : Dans le tombeau de Hunter (il faut ouvrir la crypte avec le premier mot de pouvoir).

En plaçant ces sceaux sur les autels, vous obtiendrez un autre sceau. Rendez-vous ensuite dans la zone des menhirs au sud-est de la carte pour voir une porte où le deuxième mot est affiché. Approchez-vous de ce dernier pour enclencher un combat (vous ne pourrez essayer ce combat qu’une seule fois par jour). Il est recommandé d’être niveau 8 pour cet affrontement.

Troisième mot de pouvoir

Pour trouver ce mot, il vous faudra vous rendre au nord-est de la carte, mais aussi avoir assez avancé dans l’histoire (et autre au niveau 12 environ) pour obtenir un échantillon du symbiote de Venom. Il faut trouver l’église de Shaw, et enquête à l’intérieur selon les demandes d’Agatha.

Une fois l’église fouillée de fond en comble, vous pourrez ouvrir les portes à l’arrière du bâtiment avec votre premier mot de pouvoir. Vous vous retrouverez en face d’une grotte protégée d’un sceau. Il faudra en parler à Dr Strange pour avancer dans cette partie, puis attendre quelques jours jusqu’à ce que ce dernier trouver une solution en allant lui parler régulièrement.

Une fois la grotte ouverte, vous devrez retourner à l’intérieur de l’église pour examiner des indices en activant votre deuxième mot de pouvoir. Vous trouverez 3 croquis avec des endroits différents à fouiller. Parlez à Agatha à l’Abbaye puis reposez-vous, et partez en quête de ces endroits. Vous trouverez ci-dessous des screens des différentes localisations à trouver.

Retournez voir Agatha, qui va vous demander de trouver l’arbre des pendus, visible ci-dessous. Une fois devant, activez votre deuxième mot de pouvoir pour récupérer le sceau.

Il faut ensuite vous rendez à l’endroit indiqué ci-dessous, au nord-est complet de la carte pour y trouver la porte contenant le troisième mot. Il est recommandé d’être niveau 12 pour entamer ce nouveau combat.

Quatrième mot de pouvoir

Explorez la zone du nord-ouest grâce au troisième mot pour tomber sur la serre de Lilith. Agatha vous demandera de trouver trois fragments de sceau pour pouvoir continuer. Voici la localisation de chacun d’entre eux :

Premier morceau

Deuxième morceau

Troisième morceau

Une fois les trois morceaux en votre possession, Agatha vous demandera de trouver une fleur spéciale qui se trouve devant sa cabane.

Vous pourrez réparer le sceau et trouver la porte du quatrième mot au nord de la serre. Il est recommandé d’être niveau 16 pour effectuer ce dernier combat. Il ne vous reste plus qu’à détruire la porte dans le jardin de Lilith pour y trouver des récompenses et mettre fin à la quête.

Marvel’s Midnight Suns est disponible PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.