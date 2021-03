Monster Hunter Rise vous propose de parcourir 5 cartes relativement vastes et ouvertes. Bien qu’il soit possible de les traverser assez rapidement grâce aux Grands Filoptères et à votre Chumsky, le plus efficace reste de se téléporter aux différents camps. En effet, en plus du camp de base, chaque carte possède 1 voire 2 campements bonus. Voici leurs emplacements.

Les camps de Monster Hunter Rise

Temple oublié

Emplacement : Dans la zone 10. Escaladez la montagne derrière l’étendue d’eau, le camp est en haut.

Archipel de glace

Emplacement : Deux camps à trouver ici. Le premier se trouve entre les zones 6 et 7, entre les parois rocheuses contenant de l’eau.

Emplacement : Le deuxième se trouve près des zones 8 et 10. Cherchez l’épave de bateau comme point de repère.

Plaine de sable

Emplacement : Deux camps. Le premier se trouve entre les zones 3 et 7, dans les ruines.

Emplacement : L’autre se trouve à droite de la zone 8. Un point d’eau est visible sur la carte. Il s’agit d’une oasis où se trouve le camp.

Forêt inondée

Emplacement : Dans la zone 11, dans une grotte à un niveau plus élevé.

Cavernes de lave

Emplacement : Deux camps également. Le premier est pile entre les zones 3, 6 et 7, tout en haut.

Emplacement : Le deuxième se trouve au bout de la zone 10 (vers le haut, sur la carte).

Voilà, vous savez désormais où se trouvent tous les campements bonus de Monster Hunter Rise ! Si vous cherchez d’autres astuces concernant le jeu, n’hésitez pas à consulter sur notre guide complet du jeu.