La nouvelle région d’Inazuma permet de remplir un peu plus la base de données de Genshin Impact, notamment via les nouveaux panoramas qui sont offert sur les différentes îles. Comme pour Mondstadt et Liyue, nous vous listons l’emplacement de ces panoramas, avec un guide qui sera mis à jour au fur et à mesure que les trois autres îles d’Inazuma seront ajoutées dans le jeu dans de futures mises à jour. Voici pour le moment l’emplacement de tous les panoramas d’Inazuma dans Genshin Impact.

Ritou, île de Narukami

Localisation : Au port de la ville de Ritou, là où vous étiez arrivé pour la première fois à Inazuma, près du point de téléportation.

La forêt sacrée au clair de lune

Localisation : Juste à côté du point de téléportation de la Forêt de Chinju.

Périphérie d’Inazuma

Localisation : Très proche du point de téléportation à l’entrée de la cité.

Tenryou, Cité d’Inazuma

Localisation : Sur l’un des toits de la grande porte menant au domaine de la Shogun Raiden.

Poste d’observation des Îles de Tatara

Localisation : Juste à côté du point de téléportation du Camp Kujou.

Ligne de front de Kannazuka

Localisation : A l’entrée du Camp Kujou, près d’un petit mur.

Marée basse au milieu des flammes de la guerre

Localisation : Proche du grand bateau échoué sur la plage, pas très loin du point de téléportation.

Vallée de la fosse, Île de Yashiori

Localisation : Sur un pont brisé dans le grand ravin, vers les Gorges de Musoujin.

Surplomb de la tête de serpent

Localisation : Au milieu du village Higi, proche de samurais ennemis.

