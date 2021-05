New Pokémon Snap vous propose de photographier un tas de Pokémon sauvages en pleine nature. Il vous faudra pour cela parcourir différentes zones de la carte de Lentis. Afin de vous aider à compléter votre Photodex, nous vous indiquons la liste des Pokémon pour chaque lieu. Dans ce guide, nous revenons sur la deuxième zone que vous débloquez, la Jungle Grantarbre. Elle se divise en deux catégories : jour et nuit.

Notez que certains n’apparaissent qu’après avoir atteint un certain niveau d’exploration. De nombreux Pokémon sont présents le jour et la nuit tandis que d’autres sont exclusifs à un moment de la journée.

Où trouver tous les Pokémon de la Jungle Grantarbre ?

Comme son nom l’indique, la jungle Grantarbre est une jungle luxuriante remplie d’arbres à fruits. Un terrain avec beaucoup de végétations qui pourront cacher certains Pokémon. Ici il sera possible de changer deux fois le circuit. Le premier avant le petit coin d’eau avec les deux Maraiste et le second derrière la cascade. Il vous faudra bouger le Léopardus qui dort sur le rocher juste avant.

Jour

Voici tous les Pokémon que vous pouvez photographier dans la Jungle Grantarbre de jour :

Charmillon

Axoloto

Maraiste

Larméléon

Léopardus

Picassaut

Florizarre

Magicarpe

Phyllali

Bazoucan

Chrysacier

Croquine

Capumain

Yanmega

Arbok

Monaflèmit

Nuit

Voici tous les Pokémon que vous pouvez photographier dans la Jungle Grantarbre de nuit :

Axoloto

Maraiste

Léopardus

Picassaut

Magicarpe

Phyllali

Bazoucan

Croquine

Capumain

Yanmega

Arbok

Monaflèmit

Spododo

Migalos

Laggron

Coxyclaque

Et voilà pour la jungle, n’hésiter pas à consulter notre guide complet pour connaitre les Pokémon des autres zones du jeu.