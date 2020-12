On poursuit nos rapides guides autour d’Astro Playroom et après vous avoir recensé tous les artefacts ou parler des trophées Utilise ta tête et La petite Siren, on vous donne l’emplacement pour réaliser Jumping Splash ! Vous avez sauté dans la fontaine près de la ligne d’arrivée dans Station Climatisante.

Où faire le trophée Jumping Splash

Un trophée que vous avez peut-être réalisé sans avoir besoin d’un guide puisque la description est relativement explicite. Rendez-vous dans Station Climatisante, et plus précisément à la fin de Hôtel du Ventilo. Une fois que vous êtes proche des câbles qui permettent de terminer le niveau, vous avez une sorte de piscine.

Pour réaliser ce trophée, sautez simplement sur l’un des jets d’eau, l’une des fontaines. Vous pouvez consulter d’autres astuces sur notre guide complet d’Astro’s Playroom.