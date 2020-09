Défis de la Semaine 2 | Guide Fortnite Saison 4

La Saison 4 du Chapitre 2 de Fortnite a débuté il y a déjà plus d’une semaine et il est grand temps d’accueillir de nouveaux défis hebdomadaires. Après avoir réussi les défis de la Semaine 1, vous allez devoir vous attaquer à ces nouveaux défis, plutôt simples mais vous demandant de voyager encore dans de nouveaux lieux présents sur la carte.

Pour cette nouvelle semaine de défis, 7 nouveaux défis sont disponibles rapportant chacun seulement 25 000 EXP pour un total de 175 000 EXP. Suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus rapidement possible et gravir les niveaux du passe de combat.

Défis de la Semaine 2

Quelques uns des défis nécessitent parfois de l’aide pour pouvoir être terminés rapidement. Ces guides, vous les retrouverez dans la suite de cet article. Faisons le point sur les défis présents cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi :

Fouiller des coffres à Salty Springs (7).

Réussir des éliminations à l’Autorité (3).

Danser sur différentes têtes de sentinelles au cimetière des sentinelles (3).

Détruire des bateaux à Craggy Cliffs (7).

Rebondir sur différents jouets pour chien au manoir d’Ant-Man (4).

Conduire un canot motorisé sous les ponts en acier de différentes couleurs (3).

Fouiller des coffres du S.H.I.E.L.D dans les Quinjets (7). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.



Si pour un défi, vous devez vous rendre dans un certain lieu notable ou un quelconque lieu-dit, vous pouvez utiliser nos guides afin de les localiser. De plus, vous trouverez une carte récapitulative de tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle semaine de défis à la fin de ce guide.

A noter que la plupart des défis sont faisables en Foire d’Empoigne et le sont plus facilement grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un joueur adverse. Néanmoins, les défis nécessitant les hélicoptères Choppa, les voitures, boss (comme Docteur Fatalis) et autres Patrouilles Quinjet ne seront disponibles qu’en modes compétitifs (Solo, Duo ou Sections).

Quelles sont nos astuces pour les défis les plus compliqués ?

Danser sur différentes têtes de sentinelles au cimetière des sentinelles

Le Cimetière des sentinelles est un nouveau lieu notable de cette saison 4. Véritable décharge de robots démontés, vous pouvez les retrouver proche du centre de l’île, dans les collines. Vous pouvez même utiliser leurs mains afin d’être propulsé.e en l’air.

Le défi de cette semaine nous demande de danser tout en étant posté sur différentes têtes de ces robots. Pour cela, ouvrez la roue des émotes et déclenchez-en une. Répétez cette opération sur 3 têtes différentes afin de valider le défi et d’obtenir 25 000 EXP supplémentaires.

Rebondir sur différents jouets pour chien au manoir d’Ant-Man

Le Manoir d’Ant-Man est le second lieu ayant fait son apparition après le démarrage de la nouvelle saison de Fortnite. Composé d’une niche géante, d’herbe immense ou encore d’une grosse gamelle d’eau, vous trouverez également des galeries souterraines ainsi que des balles de tennis vous permettant de rebondir et remonter à la surface.

Ce défi plutôt simple vous demandera de sauter sur 4 objets différents (disséminés sur l’île que compose ce lieu) afin de valider le défi et obtenir les 25 000 EXP adéquats.

Conduire un canot motorisé sous les ponts en acier de différentes couleurs

Les canots motorisés ont fait leur apparition au début du chapitre 2 de Fortnite. Peu utilisés désormais, les défis proposés les remettent souvent à l’honneur afin que les joueurs se servent de se nouvelle moyen de transport. Plusieurs ponts de couleurs sont dispersés sur l’île, au nombre de 5.

Pour réussir ce défi, vous devrez trouver un canot motorisé. Visitez les bords de l’eau pour en trouver puis regardez sur la carte afin de localiser 3 ponts de couleur. Nous vous recommandons le mode Foire d’Empoigne pour pouvoir recommencer à divers endroits et ainsi obtenir les 25 000 EXP promis.

Fouiller des coffres du S.H.I.E.L.D dans les Quinjets

Les patrouilles Quinjet sont des vaisseaux atterrissant en même temps que vous sur l’île du Battle Royale. Visibles depuis le ciel grâce à leur fumée bleue (et sur la carte grâce au symbole d’oiseau blanc), vous pourrez vous y rendre afin d’affronter les robots Stark et pourquoi pas récupérer leur fusil à énergie Stark.

Une fois les robots éliminés ou neutralisés, vous pouvez ouvrir le coffre contenu dans chacun des vaisseaux et regorgeant de contenus très intéressants. Ouvrez 7 coffres du S.H.I.E.L.D au sein de ces vaisseaux afin d’obtenir les 25 000 EXP proposés. A noter que ce défi est recommandé pour une équipe de 4 joueurs afin d’être réussi plus rapidement.

La carte de la Semaine 2

Ci-dessous, vous retrouverez une carte récapitulant les lieux-dits, lieux notables et autres localisation d’objets afin de réussir le plus vite possible cette seconde semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

C’est tout pour cette semaine de défis ! En attendant les défis de la Semaine 3, n’hésitez pas à visiter nos autres guides disponibles pour cette saison 4, en cliquant sur le bouton ci-dessous. N’hésitez pas également à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour vos achats en boutique, afin de soutenir le site. Merci à vous !