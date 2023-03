En même temps que l’arrivée de l’extension de Destiny 2 : Éclipse, une nouvelle saison a fait son apparition. Celle de la Saison de la Résistance, et comme chaque saison, vous allez devoir accomplir tout un tas de quêtes afin de compléter l’ensemble de vos défis saisonniers. Parmi ces nouveaux objectifs, il vous faudra récupérer des faveurs d’Éveillés et on va vous expliquer comment faire.

Faveurs d’Éveillés c’est quoi ? Et comment on en récupère ?

Vous ne savez même pas de quoi le jeu vous parle ? Pas de panique, car effectivement le jeu à tendance à oublier de donner des explications. C’est assez simple en réalité mais il suffit de le savoir. Dès la quatrième étape des quêtes saisonnières, vous aurez pour objectif de récupérer 3 faveurs d’Éveillés dans les champs de bataille Résistance. Avant de vous lancer dans l’activité, petit détour par le CIMU.

Dirigez-vous vers la table de commande du Conseil de guerre. Vous allez avoir une catégorie Améliorations, au sein de celle-ci il vous sera possible d’échanger une amélioration contre une compétence. On vous conseille donc d’avoir au minimum deux de ces exemplaires qui vous correspondent le plus en fonction de votre façon de jouer. Cela augmentera grandement vos chances d’obtenir des faveurs d’Éveillés par la suite.

Une fois obtenus, il ne vous reste plus qu’à lancer une activité du programme des Champs de bataille via le CIMU. Effectuez des frags en fonction de vos compétences acquises et vous aurez la possibilité de voir apparaitre sur le cadavre de votre ennemi ce genre de champ lumineux comme ci-dessous. Il suffit simplement de marcher à travers pour le ramasser.

