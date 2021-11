L’homme et la mangouste | Chasse au trésor Far Cry 6

Cette chasse au trésor se trouve dans la région de Madrugada, dans la province Costa Del Mar, proche d’une mission principale au niveau de la pointe Phare de Lucero. A votre approche, la chasse au trésor se déclenchera automatiquement. Suivez le symbole rose pour trouver sur un poteau une boite contenant une lettre.

Un homme, Alvaro, est dérangé par une mangouste agressive qu’il appelle « La Belette ». Il va vous falloir trouver la clé du cabanon d’Alvaro, présente sur le côté de celui-ci, dans la cour de sa maison. Pour entrer dans la cour, faites sauter un des cadenas et saisissez la clé pour ouvrir la porte.

La belette s’échappe et vous devez alors la poursuivre pour l’abattre. Puis, récupérez la clé du coffre d’Alvaro et retournez dans la maison, à l’étage pour ouvrir le coffre et récupérer le double pistolet « Dose mortelle ».

Pour découvrir les autres chasses aux trésors de l’île de Yara dans Far Cry 6, n’hésitez pas à parcourir notre guide dédié.