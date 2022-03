Après un premier opus très controversé, la saga Elex revient avec un deuxième épisode pour retenter sa chance de conquérir le cœur des joueurs. Elex II est comme le premier, un open-world gigantesque qui regorge d’objets et de collectibles dissimulés aux quatre coins de la carte. Afin de vous guider dans ce monde gargantuesque, nous vous concoctons un guide complet sur le titre, avec notamment une FAQ pour répondre à certaines de vos interrogations.

Guide Elex II

Dans le but de vous aider le plus possible dans votre expérience, vous pourrez retrouver tous nos guides sur Elex II. À noter que, ce guide sera en constante évolution après la sortie du jeu afin de faciliter vos recherches sur les collectables, les téléporteurs, ou pour trouver les armes spécifiques.

FAQ (Foire aux questions)

Dans cette section, vous retrouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur Elex II.

Quand et où sort Elex II ?

Elex II sort le premier mars 2022 sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, et PlayStation 5.

Que raconte Elex II ?

Elex II se déroule quelques années après les événements du premier opus. On y suit Jax dans un monde de science-fiction, qui doit unir les factions de Magalan pour faire face à la nouvelle menace qui vient du ciel. De fait, notre protagoniste va parcourir la planète accompagné de son fidèle jetpack tout en affrontant la faune local pour protéger son monde et sa famille.

Faut-il avoir joué au premier Elex ?

Bien qu’Elex II soit une suite du premier jeu, il n’est pas forcément nécessaire d’avoir joué à Elex pour jouer à sa suite. Cela reste conseillé si vous ne voulez pas louper quelques clins d’œil, mais cela s’arrête là car nous sommes sur une toute autre intrigue avec une toute nouvelle menace.

Est-ce un monde ouvert ?

Oui, Elex II est un action RPG avec un vaste monde ouvert de type post-apocalyptique. On y trouve de nombreux biomes et créatures qui rappellent ce thème avec notamment des villes en ruine à explorer.

Combien de temps faut-il pour finir Elex II ?

Elex II vous demandera entre 50 et 60 heures pour venir à bout du scénario principal, si vous faites en plus quelques quêtes annexes.

En quoi consistent les factions dans Elex II?

Dans Elex II vous serez amené à croiser la route de trois factions majeures, les Berserkers, les Albes, et les Morkons. Chaque faction à son lot d’armes, d’équipements, ainsi qu’un arbre de compétence unique. Attention, dès que vous rejoignez une faction vous ne pourrez pas en rejoindre une autre et donc vous n’aurez pas accès à ses avantages.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées sur PC pour jouer à Elex II ?

Voici les configurations PC requises pour jouer dans les meilleurs conditions à Elex II :

CONFIGURATION MINIMALE

Processeur : AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i5-7400

AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i5-7400 Mémoire vive : 12 GB de mémoire

12 GB de mémoire Graphiques : Radeon RX 5600 XT / Geforce GTX 1060

Radeon RX 5600 XT / Geforce GTX 1060 DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 45 GB d’espace disque disponible

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Processeur : AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i5-9500F

AMD Ryzen 7 2700 / Intel Core i5-9500F Mémoire vive : 16 GB de mémoire

16 GB de mémoire Graphiques : Radeon RX 5700 XT / Geforce RTX 2060

Radeon RX 5700 XT / Geforce RTX 2060 DirectX : Version 11

Version 11 Espace disque : 45 GB d’espace disque disponible

En bref