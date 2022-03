L’une des particularités d’Elex II, par rapport aux autres RPG en monde ouvert, est le fait que notre protagoniste possède un merveilleux jetpack. Cependant, au début de votre aventure vous remarquerez que vous êtes très vite limité dans les déplacements avec ce dernier. En réalité vous ne pourrez vous en servir uniquement pour vous envoler pendant quelques secondes avant de retomber par manque de carburant. Mais il y a bel et bien un moyen d’améliorer son réacteur dorsal pour bénéficier de nouvelles compétences, voici donc comment faire pour l’upgrader.

Voler comme Superman

Pour pouvoir améliorer son jetpack, il suffit de récupérer des points de compétence en montant de niveau, de posséder de l’Elexit (l’argent), et d’augmenter son intelligence dans les attributs. Ensuite, il faut se rendre à un banc de maintenance de jetpack, on en trouve le plus souvent dans les villes mais le plus simple est de se rendre au bâtiment central du Bastion.

Ensuite il vous suffit tout simplement de dépenser vos saintes ressources dans les différentes améliorations. Vous allez ainsi pouvoir vous déplacez latéralement, viser avec vos armes dans les airs, voler plus longtemps, avoir des rétrofusées en guise de freinage d’urgence, mais le plus important est le fait que vous pourrez vous prendre pour Superman.

À noter que pour améliorer votre capacité en carburant, vous aurez besoin de trouver du carburant lors de vos exploration.

Si vous souhaitez avoir plus de conseils et d’astuces concernant Elex II, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du titre pour plus d’informations.