Elex II : 7 conseils pour bien débuter dans ce monde ouvert hostile

Comme dans tous les jeux en monde ouvert il est souvent difficile de savoir quoi faire lors de notre arrivée dans cette vaste zone ouverte. Elex II ne déroge pas à la règle du fait notamment que le joueur ou la joueuse n’est pas totalement tenu par la main. C’est pourquoi nous vous concoctons ce guide comprenant quelques conseils à suivre pour bien démarrer sa partie sur Elex II. Ces astuces s’adressent avant tout aux personnes qui n’ont jamais joué au premier jeu de la franchise et à celles et ceux qui reviennent dans l’univers avec quelques trous noirs.

Ramasser absolument tout sur le chemin

Durant votre périple vous serez amenés à trouver de nombreux items qui sont, à première vue, sans grande importance. Cependant, dans Elex II notre inventaire n’est pas limité en poids ou en espace. De fait, ramassez absolument tout ce que vous trouvez sur votre chemin, allant des assiettes à un ours en peluche, car vous pourrez par la suite les revendre pour vous faire un maximum d’argent.

Vendre tous les doublons

Toujours dans le but de se faire un maximum d’argent, il faut absolument vendre toutes les armes et équipements que vous avez en double exemplaire. En effet, en plus de vous rapporter de la monnaie, les armes et équipements sont incassables donc c’est l’occasion idéale de combiner cette astuce avec celle du dessus.

Améliorer le jetpack de Jax

Très rapidement dans le jeu, vous recevrez un jetpack qui est très pratique pour atteindre certaines zones inaccessibles, ou juste pour fuir le combat plus facilement. Cependant, votre petit jetpack tombera très rapidement en rade de carburant, ce qui peut poser un sérieux problème en plein combat. De fait, améliorer le plus souvent possible votre réacteur dorsal pour augmenter votre stockage de carburant, et aussi pour débloquer de nouvelles aptitudes qui vous permettront de voler tel Superman.

Si vous voulez en savoir plus sur l’amélioration du jetpack dans Elex II, vous pouvez consulter notre guide sur cette dite amélioration.

Parler à un maximum de PNJ

Durant votre aventure pour sauver le monde, vous rencontrerez de nombreux PNJ avec qui vous pourrez lancer la discussion. Il est très important de parler à tous les personnages, quand cela est possible, car vous pourrez ainsi débloquer de nouveaux marchands pour vendre vos items, de nouvelles quêtes, et surtout des entraîneurs qui vous permettront de débloquer de nouvelles capacités.

Dépenser judicieusement ses points de compétence

Comme tous les jeux de type RPG, nous sommes amenés à monter en niveau et à gagner des points de compétence à dépenser dans un arbre pour obtenir de nouvelles capacités. Dans Elex II, il y a également un deuxième arbre de compétences extrêmement important.

En effet, à chaque nouveau niveau nous gagnons un point de compétence tout à fait classique, mais aussi plusieurs points d’attributs à utiliser pour augmenter la puissance, l’intelligence, ou encore la ruse de notre personnage. Ces attributs sont importants car il détermine si nous sommes aptes à porter tel équipement ou tel arme. C’est pourquoi nous vous conseillons de bien réfléchir avant de les dépenser.

Fuir est souvent la meilleure option

Le monde d’Elex II est plus qu’hostile. Entre les ennemis humains et les différents monstres qui font trois fois votre taille, il est souvent nécessaire de rebrousser chemin à toute vitesse car l’ennemi en face de vous est bien trop fort. D’autant plus qu’il arrive très souvent en début de partie de se faire tuer en un coup par un simple petit raptor. Dans ce cas votre meilleure option est de prendre votre jetpack à votre coup et voler tel Superman.

Utiliser la roulette de raccourcis

Elex II ne vous le dira pas directement, mais le jeu dispose d’une roulette de raccourcis bien pratique lors des combats. Cela vous permet notamment de changer d’arme à la volée, et de boire vos différentes potions de soin. Pour se faire, il suffit tout simplement d’assigner un objet en tant que raccourci depuis l’inventaire.

Nous espérons que ces conseils vous aideront lors de vos premières heures dans le monde d’Elex II, et si vous voulez encore plus d’astuces n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.