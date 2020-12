Dans la première zone que l’on parcoure dans Immortls Fenyx Rising, il est possible de tomber sur plusieurs défis mythiques. Ceux-ci demandent d’être accomplis de diverses manières, et donnent accès à des pièces de Charon en récompense. Voici où trouver les défis mythiques des Brisant et comment les résoudre.

Où trouver les défis mythiques des Brisants ?

Avant de commencer, notez que certains d’entre eux demandent une bonne endurance, ou plusieurs potions en stocks. Comme il est simple de passer à côté, n’hésitez pas à réagir en commentaire si certains défis manquent à l’appel dans cet article.

Défi mythique Ulysse 01

Pour résoudre ce défi et atteindre l’île, il est recommandé d’avoir une bonne endurance, ou un bon nombre de potions bleues pour la rétablir en cours de route, puisque le parcours à faire effectuer à la flèche est long.

Défi mythique Ulysse 02

Pour pouvoir résoudre ce défi, il faudra tout d’abord ouvrir le portail rouge qui cache le flambeau. Prenez des pierres dans les environs, notamment en contrebas du socle, pour les poser sur ce dernier et ouvrir l’accès. Il faut ensuite se rendre un peu plus à l’est du flambeau pour démarrer le parcours.

Défi déplacement

Dans ce défi, qui se situe près d’une piste olympique, il faudra vous tenir sur le socle au début de la piste pour démarrer l’épreuve. Vous devrez ensuite courir à toute allure en sautant par dessus les piliers effondrés jusqu’à l’autre bout de la piste pour obtenir les pièces de Charon.

Défi mythique Grand Lyre

Afin de connaître les mélodies à jouer, il faut trouver trois petites lyres cachées sur l’île pour retenir leur chanson, et les jouer en tirant avec vos flèches sur les cordes de la grande lyre. Afin de vous éviter des allers-retours inutiles, voici les mélodies à jouer pour obtenir ce que jvous chercher. Suivez simplement l’ordre à l’aide des chiffres notés sur l’image :

Première lyre : 2 – 4 – 1

Deuxième lyre : 3 – 1 – 2 – 4 – 4

Troisième lyre : 4 – 3 – 4 – 1

Pour en savoir plus sur Immortals Fenyx Rising, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.