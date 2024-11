Découvrir le gameplay

Faire l’entrainement

En général lorsque l’on débute un jeu, on commence par une phase de tutoriel pour apprendre les touches et les principales mécaniques de déplacement et de gameplay. On ne saurait donc que trop bien vous conseiller de lancer en premier l’entrainement proposé par le titre. Ce dernier va vous permettre de découvrir comment viser, tirer, jeter des grenades et surtout se déplacer.

L’omni-mouvement est LA grosse nouveauté dans les déplacements de la licence Call of Duty et elle peut se montrer déroutante au départ. N’hésitez pas à bien travailler les exercices liés à ces mouvements, notamment le fait de tirer tout en glissant ou en plongeant dans une direction. Vous ne maîtriserez pas cet aspect dès le départ, mais à force de pratique, vous serez à même de réagir plus rapidement en action et de surprendre vos adversaires.

Régler votre ATH

Call of Duty Black Ops 6 propose une variété d’options de personnalisation de l’ATH (c’est-à-dire l’interface en jeu) jamais vue dans la série. Il est ainsi possible de modifier la disposition des éléments de l’interface comme la mini-carte, la boussole, les scores, etc. mais également ajuster leurs tailles. Le jeu permet également de modifier les couleurs pour certains éléments comme le nom des alliés et ennemis et de bien d’autres points de l’interface. N’hésitez pas à faire des tests jusqu’à trouver la disposition dans laquelle vous êtes le plus à l’aise.

Sensibilité, FOV et réglages supplémentaires

D’autres paramètres sont également à prendre en compte, notamment la sensibilité. Par défaut, celle-ci est réglée sur 5, ce que nous vous conseillons de conserver au début. En revanche, il sera utile de chercher à progressivement monter la sensibilité, palier par palier en s’y habituant progressivement. L’intérêt d’une sensibilité plus élevée est de vous permettre de réagir plus rapidement à une menace située derrière vous par exemple. Ainsi, il sera possible de se retourner plus vite et d’avoir plus de chance de remporter le duel.

Du côté du FOV, c’est-à-dire le champ de vision affiché, on vous conseille de choisir une valeur entre 100 et 120, selon votre préférence. Avec ce réglage, vous pourrez plus facilement voir vos adversaires et ce qu’il se passe devant vous lors de vos déplacements.

Enfin, prêtez une certaines attention aux réglages situés dans le menu « Manette ». N’hésitez pas à jouer avec les différents réglages jusqu’à trouver la configuration qui vous plaît le plus.

Créer sa classe

Meilleure arme pour débutant

Une fois atteint le niveau 4, vous allez pouvoir créer vos propres classes d’arme à utiliser en partie. Du côté des armes, de nombreux choix sont possibles et sont répartis dans différentes catégories (fusils d’assaut, mitraillettes, fusils à pompe, mitrailleuses, fusils tactiques et fusils de précision). Pour débuter, nous vous conseillons les deux premiers types, plus faciles d’accès pour commencer à prendre la main.

Du côté des fusils d’assauts, la XM4 débloquée dès le début sera un très bon compromis et se montre facile à utiliser aussi bien à courte portée qu’a moyenne et longue. Elle est une arme de choix pour tout joueur débutant sur la licence. Si toutefois vous préférez vous orienter sur une mitraillette, la KSV sera une bonne option et se débloque assez rapidement.

Atouts et accessoires utiles pour débuter

En plus de vos armes principales et secondaires, vous allez pouvoir choisir des grenades tactiques et mortelles, une amélioration de combat et des atouts. Pour la grenade tactique, la flash ou la paralysante seront à privilégier tandis que du côté de la mortelle, on vous conseille la grenade à fragmentation ou collante. L’avantages de ces quatre grenades est qu’elles sont disponibles très rapidement dans votre progression de niveau.

Concernant les améliorations de combat, nous n’en avons pas trouvé une particulièrement au-dessus des autres. On vous conseillera simplement de les tester et de jouer avec celle que vous aurez préférée.

Les atouts sont divisés en trois couleurs (rouge, bleu et vert) et utiliser trois atouts de la même couleur permet d’obtenir un bonus supplémentaire :

Trois rouges permettent d’augmenter sa vitesse de déplacement et de régénération en tuant des ennemis.

Trois bleus permettent de voir brièvement la position des ennemis même à travers les murs à chaque réapparition et offrent également un signal lumineux au bord de l’écran pour indiquer la présence d’un adversaire en dehors de votre champ de vision.

Enfin, trois verts permettent d’obtenir plus de points en prenant un objectif ou tuant un ennemi et de voir l’équipement ennemi à travers les murs.

Pour débuter, on vous conseille de vous orienter vers le bonus d’atouts bleus. En atout 1, « Fantôme » vous permettra de ne pas être détecté par les drones ennemis. Pour l’atout 2, « Traqueur » vous octroiera la possibilité de voir les traces de pas de vos adversaires, vous permettant de savoir où ils sont. Enfin, pour l’atout 3 « Sang Froid » vous rendra insensible aux séries de points adverses contrôlées par l’IA. Il ne s’agit bien évidemment que d’une suggestion et d’autres combinaisons d’atouts pourront plus convenir à votre style de jeu.

Accessoires d’armes

Parlons rapidement des accessoires d’armes. Viseurs, canons, poignées, etc, vous allez voir que de nombreuses pièces sont disponibles pour chaque arme (il faudra cependant monter le niveau de l’arme en l’utilisant au préalable). Chacune aura un impact sur les statistiques de l’arme (précision, dégâts, portée, cadence de tir,…).

Selon le style de jeu de chacun, les accessoires à privilégier pourront varier, mais pour bien débuter, nous vous conseillons de chercher à privilégier les accessoires ayant un impact sur le recul, l’oscillation du viseur et plus généralement la précision. Une arme qui bouge peu en tirant sera un allié de poids en partie.

Nos conseils en partie

Adapter sa classe à la carte

Les cartes du multijoueur de Call of Duty Black Ops 6 proposent des terrains de jeu assez différents en termes de taille. Par exemple, Nuketown ou Babylon sont plutôt petites tandis que Red Card et Rewind sont bien plus grandes. Jouer avec une mitraillette ou un fusil à pompe sur une grande carte sera plus difficile et inversement pour un fusil de précision ou tactique sur un espace de jeu restreint. Pensez donc à avoir différentes classes d’armes prêtes, avec des types d’arme différents afin de pouvoir être polyvalent et efficace peu importe la carte.

Ne pas se précipiter dans l’inconnu

On vous déconseille fortement de vous précipiter à l’aveugle lors de vos parties. Prenez rapidement l’habitude de garder un œil sur votre mini-carte et la position de vos alliés et ennemis. Attention, si vous êtes seuls dans une partie de la carte sans allié, il y a de fortes de chance pour que les adversaires réapparaissent à proximité de vous, rendant votre survie plus difficile. Essayer de rester groupés, l’union fait la force.

De même avant d’entrer dans un bâtiment ou un couloir, pensez à jeter une grenade flash ou paralysante avant pour désorienter un possible ennemi qui serait en train de vous y attendre et ainsi avoir l’avantage dans la confrontation.

Apprendre de ses échecs

Vous allez forcément mourir au combat, et ce de nombreuses fois. Ce n’est pas grave, servez-vous en d’expérience pour progresser. Essayez de comprendre ce que vous avez loupé dans votre duel et de pourquoi et comment vous êtes mort en consultant les killcams. Observez les armes et classes de vos bourreaux (une même arme qui revient souvent est peut-être plus forte que les autres et mérite de s’y intéresser), les endroits de la carte où ces derniers se trouvent, etc. Prenez exemple sur plus fort que vous vous permettra de vous améliorer.

Jouer avec un casque

Le son est un élément important qui peut faire une grosse différence dans vos parties. Jouer avec un bon casque audio vous permettra de bien entendre les bruits de pas de vos alliés et ennemis et ainsi mieux les situer.

Si vous souhaitez d’autres astuces, vous pouvez consulter notre guide complet de Call of Duty Black Ops 6. On y dresse les énigmes de la tour ou encore l’emplacement des différents coffres-forts.