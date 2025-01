Grâce à Activision-Blizzard, Microsoft était était l’éditeur le plus important en décembre dernier

La plupart des revenus viennent des consoles PlayStation

Avec un Call of Duty: Black Ops 6 dans son catalogue, Microsoft se devait d’être en tête dans ce domaine. Et cela n’a pas manqué, car même si Xbox a pu compter sur la sortie d’Indiana Jones et le Cercle Ancien le mois dernier, c’est surtout grâce à la licence d’Activision qu’il peut trôner en tête des éditeurs. Avec 465 millions de dollars générés, il devance Electronic Arts à la deuxième position, qui affiche quant à lui 366 millions de dollars grâce à EA Sports FC 25, dont les performances sont aujourd’hui remises en cause par son éditeur.

Forcément, le marché PlayStation a largement contribué à catapulter Microsoft à la première place. Ampere souligne que 64 % des dépenses dans des jeux Microsoft ont été effectués sur des plateformes PlayStation, notamment sur le dernier Call of Duty. Une situation qu’il aurait été difficile d’imaginer il y a de cela quelques années.

C’est une belle période pour Microsoft, qui doit néanmoins partager le marché avec les éditeurs chinous et leur montée progressive. Toujours selon Ampere, Marvel Rivals aurait réussi à attirer 29 millions d’utilisateurs en décembre (les derniers chiffres fournis par NetEase sont seulement de 20 millions) et Path of Exile 2, dont le studio est possédé par Tencent, aurait quant à lui généré 148 millions de dollars à lui tout seul. On notera également la belle percée de Papergames avec Infinity Nikki, qui ne démérite pas.