Emplacement des coffres-forts – Campagne Call of Duty Black Ops 6

Comment ouvrir un coffre-fort ?

Quand vous avancerez dans vos missions et à l’approche des coffres signalés ci-dessous, un signal apparaîtra en plein milieu de l’écran. Vous donnant une force et une qualité du signal, ceci est fait pour vous permettre de vous diriger dans une direction où le signal et l’intensité seront forts afin de localiser une radio. Vous aurez en l’occurrences une distance à parcourir pouvant vous aider à trouver.

Une fois devant la radio, il vous suffira d’aligner les courbes de la radio avec les deux joysticks pour les faire correspondre au modèle. Cela permettra la délivrance d’un message lu en boucle et à retenir pour le rentrer sur le cadenas du coffre qui se situe généralement pas bien loin.

Il y a 9 coffres-forts à trouver dans toute la campagne de Call of Duty Black Ops 6. Voici notre guide pour les ouvrir et tous les trouver.

Mission « Vendetta »

Ce premier coffre se trouve au sein du Château de la Haute Lune, dans la seconde partie de la mission. Une fois descendu du van, vous allez devoir contourner la place devant le Chateau par la gauche pour trouver une petite ruelle sur la gauche du grand bâtiment. Montez via les caisses vers la bouche d’aération et entrez dans les conduits. Le signal du coffre va alors s’afficher. Vous devrez trouver une salle avec une table et deux gardes, descendre et les éliminer si possible avant qu’ils ne vous tirent dessus pour attirer toute la galerie.

Une fois tout le monde à terre, repérez la radio posée sur un bureau puis alignez les courbes sinusoïdales. Ecoutez le code qui sera émis par la radio et dirigez-vous dans le coin de la pièce pour trouver le coffre contenant les 1000 $.

Mission « Cible Prioritaire »

Pour cette mission, vous infiltrez le gala du sénateur McKenna. Ce coffre est assez simple à trouver. Tout d’abord, dirigez-vous vers le bar sur la droite en entrant et repérez qu’il s’agit d’une zone interdite gardée. Attendez que le garde vous tourne le dos puis allez vous cacher derrière les rideaux jaunes plus loin.

Attendez son retour ou attirez-le pour l’éliminer discrètement s’il vous gêne et cachez son corps. Il ne vous restera plus qu’à suivre les couloirs derrière les rideaux pour trouver la radio et le coffre juste à côté et ses 1000 $.

Mission « Saison de chasse »

Cette mission en monde ouvert vous demandera de trouver un petit village au sud-ouest de la zone de jeu (voir notre carte). Là bas, éliminez les ennemis du rez-de-chaussée puis montez d’un étage pour trouver la radio dans une pièce en renfoncement ainsi que le coffre dans la cuisine adjacente pour empocher les 1000 $.

Mission « Le Berceau »

Au tout début de cette mission explosive, entrez dans le bâtiment devant vous par la gauche puis montez à l’étage. Ici vous trouverez une radio ainsi qu’un coffre contenant 1000$.

Mission « Emergence »

Dans cette mission étrange, vous localiserez la radio et le coffre dans une zone de déshabillage de l’aile rouge Cognitive Research du bâtiment (voir notre carte). Ouvrez le coffre pour emporter vos 1000 $.

Mission « Grand parieur »

En descendant dans la zone de la chambre forte aux commandes de Sev, contournez la pièce par la gauche pour trouver la radio posée sur une caisse. Le coffre se trouve non loin de là en direction de la chambre forte dans un coin de la pièce ; attention des ennemis rodent dans le coin et vous empêcheront de prendre vos 1000$.

Mission « Contrôle au sol »

Au sein du terminal de l’aéroport après une première tuerie, dirigez-vous vers le coin opposé à votre arrivée pour trouver la radio derrière le comptoir de gauche. Allez dans la pièce derrière vous pour trouver le coffre contre un mur du fond et à vous les 1000 $.

Mission « Sous les radars »

Ce nouveau coffre se situera à l’étage d’un hangar portant un 13 rouge sur sa devanture, ou « Radar Dish » sur votre carte. La radio et le coffre se trouvent au même niveau, il vous suffira de fouiller un peu la pièce de l’étage pour les trouver et empocher 1000$ supplémentaires.

La Planque

Enfin, l’ultime coffre de la campagne se trouve dans la planque, La Tour. Nous vous avons concocté un article dédié pour réussir toutes les étapes afin d’ouvrir ce coffre renfermant lui aussi 1000$ et également un plan pour un couteau.

Vous voici parvenus au terme de ce guide pour tous les coffres-forts de Call of Duty Black Ops 6. Vous devriez avoir ainsi validé le défi vous demandant d’ouvrir tous les coffres de la campagne.