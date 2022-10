Comment faire le « Power Shoot » sur FIFA 23 ?

FIFA 23 est sorti officiellement il y a environ une semaine (vous pouvez voir ou revoir notre récapitulatif ou encore la dernière Team Of The Week) et c’est l’occasion de voir une nouveauté assez spéciale fait pour changer la « méta », enfin… qui va surtout rajouter quelque chose de cheaté, ne nous mentons pas.

Comment faire le tir puissant à la Olive & Tom ?

Alors que le gameplay est légèrement plus propice aux joueurs qui veulent construire leur jeu et que les personnes qui font cent dribbles à la seconde se voient un petit peu lésés, FIFA 23 propose néanmoins quelque chose pour les joueurs qui veulent être un peu plus assisté, le fameux Power Shoot. Si vous souhaitez marquer et gagner par-dessus tout, ce tir puissant vous facilitera la tâche. Et on vous explique comment faire.

Lorsque vous allez vouloir tirer, il vous est possible d’accentuer la puissance de votre tir. Voici comment faire le Power Shoot selon la plateforme sur laquelle vous jouez :

Sur PS5 et PS4, maintenez L1 et R1 en même temps tout en appuyant sur Cercle pour tirer.

et en même temps tout en appuyant sur Cercle pour tirer. Sur Xbox, maintenez LB et RB simultanément tout en appuyant sur B pour tirer.

et simultanément tout en appuyant sur B pour tirer. Sur PC, maintenez Sprint et Player Run/Modifier pendant la prise de vue.

et pendant la prise de vue. Sur Switch, L + R + A

Attention ! Il est facile à faire comme vous pouvez le voir, mais il vous faudra un tantinet réfléchir avant de tenter. Il vous faudra un peu d’espace devant vous tout de même pour éviter de vous faire contrer et ils vous faudra également diriger votre frappe. Encore heureux, n’est-ce pas ? FIFA 23 est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch et Stadia.