Durant votre exploration de l’Abbaye dans Marvel’s Midnight Suns, il vous est sûrement arrivé de tomber sur des cartes de Tarot à l’effigie de différents personnages Marvel. Ces cartes sont au nombre de vingt-deux et se cachent à travers toute la zone explorable de l’Abbaye. Les ramasser vous permettra de débloquer un costume inédit pour Hunter. Voici donc où trouver toutes les cartes de Tarot dans Marvel’s Midnight Suns.

Où trouver toutes les cartes de Tarot dans Marvel’s Midnight Suns ?

Avant de partir à leur recherche, il est nécessaire de savoir que certaines cartes ne peuvent être trouvées qu’après avoir fait progressé assez Hunter et en ayant obtenu tous les mots de pouvoir. C’est pourquoi il est recommandé de ne partir à la recherche de ces cartes qu’une fois les quatre mots en votre possession, pour explorer plus librement.

L’Etoile

Emplacement : Dans la Forge, à côté de l’atelier de Tony.

La Lune

Emplacement : Dans la Forge, vers l’atelier de Strange.

Le Soleil

Emplacement : Près d’un petit bassin d’eau vers le Portail de la Lignée.

La Justice

Emplacement : Derrière l’Autel d’Agatha.

La Roue de la Fortune

Emplacement : Juste à l’Ouest de l’Autel d’Agatha.

La Mort

Emplacement : Au sud de l’Autel d’Agatha.

Le Pendu

Emplacement : Sur un petit îlot accessible en recréant le pont derrière l’autel d’Agatha (avec le deuxième mot de pouvoir).

L’Ermite

Emplacement : Près de l’autel dans le Bois des Bruissements.

La Tempérance

Emplacement : Dans les bois à l’Est de l’Abbaye.

La Force

Emplacement : Dans la Chapelle de l’Abbaye.

Le Pape

Emplacement : Juste en dessous d’un pont, derrière l’église de Shaw.

L’Impératrice

Emplacement : Dans le cimetière de Salem.

Le Monde

Emplacement : A l’extérieur de la cabane d’Agatha.

L’Amoureux

Emplacement : Dans un petit cimetière dans le Jardin de la jalousie.

Le Chariot

Emplacement : Au bout du pont qui mène vers l’obtention du quatrième mot de pouvoir.

La Papesse

Emplacement : Sur un petit poteau en pierre proche des Menhirs.

Le Bateleur

Emplacement : Derrière un mur à brisée au sud de la zone du Talus du Rêveur.

L’Empereur

Emplacement : Sur une table près de la Clairière mouvante.

Le Mat

Emplacement : Derrière un mur à brise à la Croisée de Gideon.

Le Diable

Emplacement : Sur un petit banc dans les Landes brumeuses.

Le Jugement

Emplacement : Au-dessus d’un petit puits en pierre dans les Landes brumeuses.

La Maison Dieu

Emplacement : Derrière des gros rochers à briser dans la zone du Talus du Rêveur.

