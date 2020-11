Godfall propose au joueur 5 catégories d’armes différentes : L’Épée Longue, L’Épée à deux mains, le Marteau, l’Arme d’hast et les Doubles lames. Chacune de ces armes possède un style de jeu différent, des combos uniques et deux Techniques d’Arme qui leur est propre.

Nous allons donc passer en revue le style de jeu de ces armes, puis nous allons détailler chacune de leurs différentes Techniques d’Arme et enfin expliquer comment chaque arme puise dans les segments de la jauge de Technique d’Arme pour exécuter ces compétences.

Les types d’armes dans Godfall

L’Épée Longue

L’Épée Longue est la première arme par défaut du joueur. C’est l’arme la plus versatile du jeu et s’adapte à bon nombre de situations. En effet, elle possède différentes attaques qui permettent de concentrer les dommages sur une cible unique ou d’orienter ces dernières sur des cibles en ligne. Cette arme a également l’opportunité de lancer une attaque de zone qui inflige de forts dommages autour du joueur en finissant le combo basique par une attaque lourde/Brise-Âme.

Jauge de Technique d’Arme : Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque Technique d’Arme possède son propre segment qu’il faut au préalable remplir pour pouvoir exécuter la compétence. Le segment jaune sert à utiliser la Technique du Nord et le segment orange sert à exécuter la Technique du Sud.

: Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque Technique d’Arme possède son propre segment qu’il faut au préalable remplir pour pouvoir exécuter la compétence. Le segment jaune sert à utiliser la Technique du Nord et le segment orange sert à exécuter la Technique du Sud. Technique du Nord – Déluge Spectral : Cette première Technique consiste en une ruée puis une série d’attaques sur une cible unique. Cette compétence peut toucher d’autres ennemis s’ils sont assez rapprochés de la cible attaquée. Le Déluge Spectral inflige des dégâts assez conséquents et une grande Accumulation de Brise-Âme.

: Cette première Technique consiste en une ruée puis une série d’attaques sur une cible unique. Cette compétence peut toucher d’autres ennemis s’ils sont assez rapprochés de la cible attaquée. Le Déluge Spectral inflige des dégâts assez conséquents et une grande Accumulation de Brise-Âme. Technique du Sud – Technique de vrille : La Technique de vrille consiste en une ruée puis une attaque circulaire qui peut-être enchaînée par une deuxième attaque plongeante sur une cible. Cette Technique du Sud est donc à privilégier de la première si vous souhaitez atteindre un groupe d’ennemis au loin plutôt qu’une cible unique.

L’Épée à deux mains

L’Épée à deux mains est une version plus lente et plus puissante de l’Épée Longue. Elle possède également une longue portée qui permet de lancer de grandes entailles qui peuvent toucher plusieurs ennemis. Il devient cependant plus difficile d’éviter les coups de vos ennemis car les attaques sont plus amples et longues. L’Épée à deux mains renforce également la stabilité du joueur puisqu’il est plus compliqué de se faire interrompre lors d’une série d’attaques ou pendant la préparation d’une Technique d’Arme.

Jauge de Technique d’Arme : Le remplissage de la jauge s’effectue lorsque vous infligez ou subissez des dommages. Passé quelques secondes sans avoir infligé ou subit des dégâts, la jauge diminue dans le temps jusqu’à s’être complètement vidée. Cette jauge est séparée en trois segments distincts. Ainsi, la puissance de la Technique du Nord ou du Sud sera renforcée selon la quantité de segment rempli lors de l’exécution de la compétence.

: Le remplissage de la jauge s’effectue lorsque vous infligez ou subissez des dommages. Passé quelques secondes sans avoir infligé ou subit des dégâts, la jauge diminue dans le temps jusqu’à s’être complètement vidée. Cette jauge est séparée en trois segments distincts. Ainsi, la puissance de la Technique du Nord ou du Sud sera renforcée selon la quantité de segment rempli lors de l’exécution de la compétence. Technique du Nord – Tourbillon : Technique assez classique où votre personnage effectue une série d’attaque circulaire de grandes envergures infligeant de lourds dommages aux ennemis présents dans la zone.

: Technique assez classique où votre personnage effectue une série d’attaque circulaire de grandes envergures infligeant de lourds dommages aux ennemis présents dans la zone. Technique du Sud – Lance-lame : Technique où votre personnage lance son épée sur la cible indiquée. L’arme traverse alors tous les ennemis présents en ligne avant de revenir vers vous et infligeant des dégâts à l’aller comme au retour.

Le Marteau

Le marteau est l’arme de zone par excellence. Les attaques légères infligent des dégâts de zone autour de l’impact, et les attaques plus lourdes infligent de gros dommages face ou autour du joueur sur une longue portée. Seul contrecoup évident de l’arme : sa lenteur. Cela est un minimum contrebalancer par le fait que l’arme vous octroie une stabilité importante qui permet de ne pas se faire interrompre la plupart du temps lorsque le joueur reçoit un coup. Bien sûr, les coups les plus lourds réussiront quand même à vous interrompre.

Jauge de Technique d’Arme : Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque technique consomme un segment de la jauge de Technique d’Arme. Il est donc possible d’utiliser deux fois d’affilée une même Technique si celle-ci est entièrement chargée.

: Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque technique consomme un segment de la jauge de Technique d’Arme. Il est donc possible d’utiliser deux fois d’affilée une même Technique si celle-ci est entièrement chargée. Technique du Nord – Coup assommant : Après un premier coup circulaire, votre personnage abattra son marteau et infligera des dommages en ligne devant vous et sur une grande portée

: Après un premier coup circulaire, votre personnage abattra son marteau et infligera des dommages en ligne devant vous et sur une grande portée Technique du Sud – Force irrépressible : Après avoir reculé et infligé un premier coup horizontal, votre personnage avancera et écrasera son marteau au sol pour infliger de gros dommages de zone autour du point d’impact.

L’Arme d’hast

L’arme d’hast possède une très grande portée et permet de rester à bonne portée. Cette dernière possède beaucoup d’attaques en ligne qui permettent de toucher différents ennemis. Elle est également plutôt rapide et possèdent des Techniques d’Arme qui permettent de toucher plusieurs ennemis à la fois.

Jauge de Technique d’Arme : Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque technique consomme un segment de la jauge de Technique d’Arme. Il est donc possible d’utiliser deux fois d’affilée une même Technique si celle-ci est entièrement chargée.

: Le remplissage de la jauge s’effectue dans le temps. Chaque technique consomme un segment de la jauge de Technique d’Arme. Il est donc possible d’utiliser deux fois d’affilée une même Technique si celle-ci est entièrement chargée. Technique du Nord – Coup d’arme d’hast : Après avoir bondi en l’air, le protagoniste plantera son arme d’hast au sol pour infliger des dommages de zone autour du point d’impact.

: Après avoir bondi en l’air, le protagoniste plantera son arme d’hast au sol pour infliger des dommages de zone autour du point d’impact. Technique du Sud – Lancer de javelot : Le protagoniste lance son arme d’hast devant lui ce qui inflige des dommages et inflige Cécité à la première cible directement touché par l’arme. Si l’arme rencontre un obstacle ou frappe le sol, des dommages de zone sont infligés autour du point d’impact.

Les Double lames

Les Double Lames sont les armes qui offrent le plus d’agilité. En effet, cette dernière délivre une multitude de coups rapides en peu de temps. Elle offre également quelques attaques afin de se rapprocher efficacement de son ennemi. De plus, l’attaque Polarisée de l’arme permet également une retraite rapide en plein combo dans le cas d’une attaque adverse imminente. Petit hic cependant, les Double Lames n’offrent que peu de coup en zone ainsi qu’une portée très faible.

Jauge de Technique d’Arme : Le remplissage de la jauge s’effectue lorsque vous infligez ou subissez des dommages. Passé quelques secondes sans avoir infligé ou subit des dégâts, la jauge diminue dans le temps jusqu’à s’être complètement vidée.

: Le remplissage de la jauge s’effectue lorsque vous infligez ou subissez des dommages. Passé quelques secondes sans avoir infligé ou subit des dégâts, la jauge diminue dans le temps jusqu’à s’être complètement vidée. Technique du Nord – Concentration intérieure : Cette Technique d’Arme consomme l’entièreté de la jauge afin d’augmenter temporairement les dégâts des Double Lames. Plus le niveau atteint dans la jauge était important (minimum 1 segment et maximum 4 segments), plus le bonus de dégâts appliqué aux Lames est important.

: Cette Technique d’Arme consomme l’entièreté de la jauge afin d’augmenter temporairement les dégâts des Double Lames. Plus le niveau atteint dans la jauge était important (minimum 1 segment et maximum 4 segments), plus le bonus de dégâts appliqué aux Lames est important. Technique du Sud – Anneau mortel : Cette compétence n’utilise pas la jauge de Technique d’Arme et peut donc être utilisée à n’importe quel moment. L’Anneau Mortel permet d’attirer vers soi un ennemi en lançant une des Lames dans sa direction. Toutefois, si l’ennemi est trop imposant, c’est le joueur qui se verra attiré vers l’ennemi.

