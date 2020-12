L’argent est souvent un manque dans Cyberpunk 2077, ne serait-ce que pour acheter les nombreux véhicules qui ont des prix exorbitants au vu de nos moyens. Heureusement, nous donnons une méthode pour gagner un tas d’eddies via un glitch très simple qui fonctionne sur PC et consoles.

Attention : Bien que la méthode n’a eu aucun impact négatif de notre côté, prévoyez tout de même une sauvegarde au cas où avant de l’utiliser. Cette méthode fonctionne de plus sur la version 1.05.

Etape 1 : obtenez la toile

Rendez-vous au point indiqué ci-dessous pour déclencher la quêtes avec les clochards. Après un dialogue, vous obtenez la mallette laissez à l’abandon. Ouvrez-là pour obtenir les coordonné du point de chute. Une fois au lieu indiqué, récupérez le tableau « Brancesi 2021″au milieu du cratère.

Etape 2 : Engrangez les Eurodollars ou Eddies

Une fois la toile en votre possession, rendez-vous dans n’importe quel point de dépôt et vendez la toile (sauvegardez juste avant au cas où). Ensuite c’est là que l’on passe à la manipulation la plus délicate car vous allez devoir appuyer en même temps sur la touche des paramètres généraux (échap par défaut sur PC) et sur la touche pour accéder au point de dépôt (R par défaut sur PC). Après deux ou trois essaies, vous devriez accéder à cet écran ci-dessous :

Au lieu d’un fond complètement noir, vous devriez voir le menu avec la rue en arrière plan. Une fois que c’est fait, il ne vous reste plus qu’à racheter la toile autant de fois que nécessaire en cliquant rapidement. Achetez-en autant que vous voulez pour être tranquille et il vous reste plus qu’à les vendre dans un point de dépôt.

Vous pouvez ainsi récupérer 20 000€$ à la fois étant donné que le point de dépôt est limité à ce montant. Pour le renflouer rapidement, il vous suffit d’attendre pendant 24h via l’inventaire et récolter 20 000 à nouveau. Répétez l’opération autant de fois qu’il faut selon vos besoins. Pour d’autres astuces de ce genre pour Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.