Guerilla Collective 2021 : L’événement numérique fera son retour les 5 et 12 juin

Appartenant à la longue liste des événements numériques apparus l’an dernier, le Guerilla Collective sera de retour en 2021 malgré l’E3 et le Summer Game Fest. Contrairement à la précédente édition, il ne se déroulera pas sur trois jours consécutifs mais sur les deux premiers samedis du mois de juin à partir de 17h en France. Diffusé sur sa chaîne Twitch officielle, voici le programme qu’il proposera :

Samedi 5 juin 17h : Guerrilla Collective Showcase 19h : Black Voices in Gaming



Samedi 12 juin 17h : Guerilla Collective Showcase 19h : Wholesome Direct (présentation de 75 jeux indépendants « mignons »)



Un événement centré sur les indés

En plus de dévoiler les informations ci-dessus, le média américain IGN a partagé une première liste des studios et éditeurs qui ont officialisé leur participation à l’événement. On y retrouvera :

2Awesome Studio

505 Games

Akupara Games

All in! Games

Fellow Traveller

Goblinz Studio

Good Shepherd

Grafitti Games

Headup Games

Humble Games

Hypetrain Digital

Innersloth

Neon Doctrine

Perfect World

Raw Fury

Superhot

Thunderful

tinyBuild

Versus Evil

Whitethorn Games

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir ce que nous réserve cette nouvelle édition du Guerilla Collective.