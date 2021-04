GTA 6 : Une date de sortie en 2023 déjà compromise ?

GTA 6 se fait attendre, et puisque Rockstar n’a toujours pas lâché la moindre information hormis un jeu de pistes cryptique, les rumeurs continuent à enfler autour du jeu. Celle d’une sortie en 2023 pour le titre a la dent dure, et semble être celle qui est la plus crédible du lot, mais il va peut-être falloir faire une croix dessus si l’on en croit Jason Schreier de Bloomberg.

La pandémie change tout ?

Expect everything to be way later than you'd think because of covid — Jason Schreier (@jasonschreier) April 11, 2021

Le journaliste avait avancé dans un podcast il y a quelques temps que GTA 6 n’arriverait pas avant 2023, soit 10 ans après le cinquième opus. Cependant, quelqu’un sur Twitter l’a interrogé pour savoir si cette prévision tenait toujours, ce à quoi Schreier a répondu :

« Attendez-vous à ce que tout arrive plus tard que vous ne le pensiez à cause du Covid ».

Une phrase lourde de sens donc, qui semble indiquer que GTA 6 pourrait prendre encore plus de temps que prévu, et arriver après 2023. Il ne faut cependant pas y voir une affirmation ici, et le tout reste encore au stade de la spéculation, même si Schreier est souvent bien informé.

Voir le jeu décalé à cause de la pandémie n’aurait rien d’étonnant, mais il faut également rappeler que le développement de Red Dead Redemption 2 a laissé des traces chez Rockstar, avec de multiples affaires de crunch qui ont entaché la réputation du studio. Il ne serait pas étonnant de voir le rythme de production ralentir pour améliorer les conditions de travail, repoussant ainsi le prochain projet de quelques mois.

On attendra une annonce (un jour) de Rockstar, qui n’a toujours pas pris officiellement la parole sur GTA 6. En attendant, la version next-gen du cinquième épisode se fait elle aussi désirer.