GTA: The Trilogy obtient une très mauvaise note utilisateur sur Metacritic

Malgré l’attente du public autour de la série GTA, et ce même pour de simples remasters, on ne peut pas dire que GTA: The Trilogy ait réussi son lancement, du moins d’un point de vue de l’image et de la critique. Depuis sa sortie la semaine dernière, la communauté ne cesse de hausser le voix face aux nombreux problèmes qui sont actuellement présents dans la trilogie, et qui a même poussé Rockstar a retirer temporairement le jeu de la vente sur PC, tandis que le titre était aussi inaccessible pendant quelques heures.

Un lancement qui tourne mal

Forcément, avec les vidéos de bugs qui remplissent petit à petit Internet ainsi que le bad buzz qui est en train de se créer autour de cette compilation, c’est le score Metacritic qui en souffre.

Ainsi, on peut voir que sur n’importe quelle plateforme où est sorti le jeu, GTA: The Trilogy obtient souvent une note utilisateur entre 0,5 et 1, ce qui est évidemment affreusement bas pour un jeu Rockstar, surtout en prenant en compte autant de votes (plus de 2800 sur PC, quelques centaines sur consoles).

La version Switch est aussi particulièrement étrillée pour ses performances, et ce même du côté de la presse, même s’il y a pour le moment peu de tests de cette version. Comme avec Cyberpunk 2077, les demandes de remboursement se sont enchaînées ce week-end.

Maintenant que la version PC est de nouveau en ligne, il sera intéressant de voir comment Rockstar va réagir face à la grogne de la communauté.