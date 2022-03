GTA V détrône Elden Ring en Grande-Bretagne grâce à ses versions PS5 et Xbox Series

Elden Ring a été le jeu de tous les records ces dernières semaines, en se vendant à plus de 12 millions d’exemplaires, ce qui est un chiffre tout bonnement colossal pour une nouvelle licence et pour un genre qui n’était pas encore vraiment populaire il y a une dizaine d’années. Mais comme toujours, la nature reprend vite ses droits, et GTA V a profité du lancement de ses versions next-gen pour se réemparer de la première place des charts, du moins en Grande-Bretagne.

On est vraiment en 2022 ?

Oui, près de 9 ans après sa sortie, GTA V continue de régner sur les ventes de jeux, et la politique tarifaire de Take-Two qui n’offre pas d’upgrade gratuite pour son jeu culte a visiblement été très payante.

Cette nouvelle version signe donc le deuxième meilleur lancement d’un jeu en dématérialisé, derrière Elden Ring, mais il chipe également la place de ce dernier pour les ventes numériques de la semaine dernière, en passant numéro 1 des ventes de la semaine. Et si l’on prend aussi en compte GTA Online seul, on le retrouve à la troisième position.

GamesIndustry.biz révèle alors que 55% des ventes de GTA V la semaine passée se sont effectuées sur PS5, tandis que 35% de jeux ont été vendus sur Xbox Series.

Le reste concerne les versions qui existaient déjà, avec 6% pour la Xbox One, 3% pour le PC et 1% pour la PS4. La différence entre la version PS5 et la Xbox Series peut s’expliquer par le fait que la première était moins chère, avec un tarif de lancement plus avantageux.

Tout ça pour dire que Take-Two aurait eu bien tort de se priver de versions next-gen quand on voit le résultat, et que peu importe les années, GTA V reste un phénomène inégalé.