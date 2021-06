Grow: Song of the Evertree annoncé, un jeu d’aventure sandbox sur consoles et PC

Comme ses deux précédentes éditions, l’Indie Live Expo 2021 était long. Très long. Mais difficile de bouder une émission qui met en avant des jeux issus de la scène indépendante avec autant d’amour, même quand celle-ci dure plus de cinq heures. Parmi les annonces se cachait un dénommé Grow: Song of the Evertree, un jeu d’aventure et d’exploration à la direction artistique accueillante et chatoyante.

A vous de ramener l’Evertree à la vie

Pris sous l’aile de l’éditeur 505 Games, qui s’attache de plus en plus aux productions indépendants, Grow: Song of the Evertree a de quoi attirer l’œil au-delà de son esthétique. Il faut dire qu’il est développé par le studio Prideful Sloth, équipe qui est à l’origine du très sympathique Yonder : The Cloud Catcher Chronicles.

Ce nouveau projet semble être dans la même veine que son prédécesseur, avec une aventure charmante et sans prise de tête. Grow: Song of the Evertree vous demandera de partir à la découverte, d’explorer et de récolter des ressources dans un monde plein de vie « à votre rythme », comme l’indique la page Steam déjà mise en ligne. Il sera possible de ramasser des pierres, des fleurs, attraper des insectes, explorer, découvrir de nouveaux coins et résoudre diverses énigmes.

Votre objectif ? Faire pousser et protéger l’Evertree, ancien grand arbre majestueux grandement affaibli au fil du temps et réduit au rang de petit arbuste. Difficile de ne pas sentir quelques vibes d’Animal Crossing, avec le côté très chill mis en avant, la possibilité de ramasser des ressources et de couper des arbres ainsi que les personnages présents autour de vous que vous pourrez aider ou couvrir de cadeaux. On pourra construire notre ville, l’aménager comme bon nous semble et utiliser l’archimie pour donner vie à notre propre monde.

Pour finir sur une note musicale, la bande-son est composée par Kevin Penkin, artiste connu pour avoir travaillé sur les animes de Made in Abyss et Tower of God mais surtout pour sa nomination au Bafta pour son travail accompli sur le jeu Florence.

Grow: Song of the Evertree n’a pas encore de date de sortie précise mais on sait qu’il arrivera en 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.